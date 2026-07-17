Regioni ed enti locali hanno tempo fino al prossimo 31 luglio per comunicare l'eventuale applicazione della definizione agevolata, la cosiddetta Rottamazione-quinquies, ai carichi relativi alle proprie entrate affidati all'agente della riscossione.
La nuova scadenza
Il termine riguarda, tra gli altri, carichi relativi a Imu, Tari, bollo auto e multe stradali. La scadenza, inizialmente fissata al 30 giugno 2026, è stata rinviata dalla legge n. 113/2026, il cosiddetto decreto accise-ter.
La norma ha ridefinito anche gli altri termini previsti, compresa la finestra temporale per la presentazione delle domande da parte dei contribuenti, che è stata spostata al mese di ottobre.
Le modalità per gli enti territoriali
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda che sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione "Enti Creditori", è disponibile il modello che gli enti territoriali interessati devono utilizzare per comunicare il provvedimento adottato.
La comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) indicato nel modulo, allegando anche una copia dell'atto stesso.