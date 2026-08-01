Nel Friuli Venezia Giulia, il 2025 ha registrato un significativo incremento nelle presentazioni della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ordinario. Le famiglie che hanno presentato una DSU sono state oltre 199 mila, segnando un balzo del 9,6% rispetto all’anno precedente, con più di 17 mila unità aggiuntive. Questo fenomeno ha coinvolto oltre 542 mila residenti, pari al 45% della popolazione totale regionale, con una media di 2,7 componenti per nucleo familiare.

L'analisi dei dati, rielaborata da Alessandro Russo di Ires Fvg basandosi su informazioni INPS e ISTAT, evidenzia come l'introduzione di misure di sostegno abbia influenzato l'andamento delle DSU.

Dopo il 2019, anno in cui il reddito di cittadinanza aveva causato un aumento del 20,4% dei nuclei con DSU nella regione, ulteriori incrementi si sono verificati nel 2021 e 2022. Questi sono stati correlati all'introduzione di nuovi supporti per le famiglie in difficoltà economica, come il reddito di emergenza o i buoni spesa Covid erogati dai Comuni per l'acquisto di beni di prima necessità. Il 2024, al contrario, aveva mostrato una temporanea flessione nel numero di nuclei familiari con DSU.

L'evoluzione nazionale delle DSU e le modalità di presentazione

A livello nazionale, l’Osservatorio sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) e sull’ISEE ha rilevato una crescita notevole nel periodo 2016-2025.

Le DSU presentate in Italia sono aumentate dell’88%, passando da circa 6 milioni nel 2016 a 11 milioni nel 2025. È importante notare che, nel 2025, a fronte di 11 milioni di DSU, si contano 10,4 milioni di nuclei familiari distinti, con una media di circa tre persone per nucleo. La DSU può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno e mantiene la sua validità fino al 31 dicembre dello stesso anno. Le modalità di compilazione includono la presentazione diretta da parte dell’interessato tramite il Portale unico ISEE, o l’assistenza gratuita offerta dai CAF convenzionati con l’INPS.

Panoramica territoriale e valori ISEE medi

La distribuzione territoriale delle DSU nel 2025 mostra che il 43% delle dichiarazioni è stato presentato nelle regioni del Sud e delle Isole, il 38% in quelle del Nord e il 19% nel Centro.

Il valore medio ISEE presenta un andamento decrescente da Nord a Sud: 18.840 euro al Nord, 18.164 euro al Centro e 13.486 euro nelle regioni del Sud e nelle Isole. Per quanto riguarda la composizione dei nuclei, nel 2025 il 48% dei nuclei familiari includeva almeno un minore, mentre il 25% aveva almeno un disabile. La fascia di valore ISEE più rappresentata è quella tra 5.000 e 10.000 euro, che ha registrato oltre 2 milioni di DSU, corrispondenti al 19% del totale annuo.