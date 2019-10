Nonostante siano trascorse solamente poche settimane dalla presentazione dei nuovi iPhone 11-11pro e 11 pro max, Apple è già pronta a immettere sul mercato nuovi prodotti. Tra questi ci sarebbero nuovi iPad, nuovi Mac e Macbook, Apple Tag e infine come è emerso dalla beta di iOS 13.2, in arrivo ci sarebbero anche le nuove AirPods di terza generazione.

Caratteristiche AirPods 3

A lanciare il rumors è stato il sito americano 9to5Mac il quale stando ai primi rumors emersi da iOS 13.2, beta che rivela un'icona delle nuove cuffie wirless di casa Apple, ciò che più salta all'occhio è un design in grado di rimuovere il rumore, e presenta una forma più allungata rispetto alle precedenti due generazioni.

Il codice identificativo è B298 e presenterebbe un sistema in grado appunto di attuare la riduzione del rumore di fondo, o altrimenti detto ''focus mode'' da Apple. Altre caratteristiche, facendo sempre riferimento a quanto emerso sul web, sempre che Apple stia lavorando ad un paio di cuffie in grado di calzare meglio nell’orecchio. Per quanto riguarda l’audio non vi sono ancora informazioni, ma quasi certamente queste nuove AirPods saranno resistenti all’acqua e alla polvere e avranno un audio più potente rispetto a quelli attualmente in commercio.

Le AirPods hanno riscontrato un gran successo nel mercato wirless, diventando ad oggi, le cuffie ad ottenere maggiori vendite rispetto alla concorrenza, questo grazie anche alla potente tecnologia Apple.

Data di uscita e altre novità per l’evento Apple

Le nuove cuffie wireless dovrebbero arrivare tra poche settimane, infatti, nonostante non ci siano ancora notizie ufficiali rilasciate dall’azienda stessa, secondo quanto emerso dal web e facendo affidamento agli eventi passati, verso la fine di ottobre dovrebbe tenersi un nuovo evento di presentazione dei prodotti della casa di Cupertino.

Tra i tanti prodotti che saranno presentati ci saranno MacBook Pro da 16 pollici, con design più evoluto e cornici più sottili, Mac pro, atteso a settembre, Apple tag, del quale la presentazione era prevista a settembre, nuova Apple TV, dotato di potente chip a12, il nuovo iPad Pro, nonostante a settembre fu presentato il modello “low cost”, ora ad ottobre dovrebbe essere presentato questo nuovo modello, versione “pro”, probabilmente dotato, come gli ultimi iPhone immessi sul mercato, di tre fotocamere.

Non vi sono ancora notizie certe riguardo la data ufficiale dell’evento, ma affidandoci alla linea Apple dei precedenti anni, notiamo come ad ottobre sia l’anno scorso, sia negli anni trascorsi, ci sia sempre Stato un Keynote. L’evento potrebbe essere previsto per martedì 29 ottobre 2019.