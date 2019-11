iRobot ha recentemente lanciato sul mercato un robot lavapavimenti innovativo, Braava jet m6. Il prodotto dell'azienda statunitense riesce a rimuovere a fondo ogni tipo di macchia, anche quelle più ostiche. Grazie al robot sarà possibile evitare di dedicare il proprio tempo alle faccende domestiche, per lasciarlo ai propri svaghi. I classici scopa e straccio saranno solamente un lontano ricordo, così come le superfici non accuratamente pulite.

Recensione Braava jet m6: pulizia omogenea garantita

Utilizzando i classici scopa e straccio, il rischio è quello, a fine pulizia, di avere una superficie non perfettamente pulita.

Braava jet m6 è invece in grado di tornare sulle aree ancora non perfettamente pulite per renderle splendenti. Grazie al suo sistema di mappatura intelligente Imprint, il robot lavapavimenti riesce a capire quali aree pulire e quando farlo e, infatti, in totale autonomia si sposta tra le varie stanze dell'abitazione, destreggiandosi tra mobili, scale ed ostacoli vari. Ciò garantirà al consumatore una pulizia omogenea, che ovviamente non sempre si può ottenere dal classico utilizzo di uno straccio bagnato.

Braava jet m6 riesce a districarsi tra mobili e tappeti, evitando quest'ultimi per non danneggiarli. Non sarà dunque necessario spostare manualmente l'arredamento, il robot lo eviterà o ridurrà al minimo l'impatto. Inoltre, al contrario del classico straccio bagnato, il robot riuscirà a raggiungere anche gli angoli e i bordi delle pareti, dove spesso notoriamente si annida lo sporco.

Rispetto al classico straccio, pulire con il robot lavapavimenti è certamente meno faticoso. Non bisognerà infatti chinarsi o destreggiarsi tra mobili, tavoli e sedie.

Soprattutto per i consumatori più anziani, la possibilità di non affaticarsi è uno dei motivi che dovrebbe spingere all'acquisto di un robot lavapavimenti come Braava jet m6. Da precisare che il robot è molto leggero, dunque può essere spostato facilmente. Il robot può essere utilizzato anche durante il riposo pomeridiano o mentre si ascolta la tv, in quanto il prodotto di punta della gamma Braava è silenziosissimo e non produce alcun rumore molesto.

Inoltre, potendo contare sull'applicazione iRobot HOME, il proprietario può sempre monitorare il lavoro del robot, fermarlo o indicare le zone da pulire.

L'applicazione (disponibile per device iOS o Android) consentirà di avviare il robot quando lo si desidera. In questo modo sarà possibile organizzare al meglio la propria giornata, dedicando il tempo delle classiche pulizie a svago, relax o qualsiasi altra attività gradita.