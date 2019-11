Il centralino virtuale sta spopolando sempre di più all'interno della comunicazione aziendale. A dichiararlo sono i dati della Cavell Group, di cui le analisi stimano un ritmo di crescita galoppante per i prossimi anni. Un'ottima notizia per NFON, l'unico provider di servizi in Cloud PBX paneuropeo, che grazie al servizio offerto, giorno dopo giorno, si sta affermando nel mercato della comunicazione in Cloud per la sua autorevolezza, ottenendo sempre più popolarità.

NFON, unico provider di centralino in cloud paneuropeo

I servizi in Cloud PBX di NFON, negli ultimi anni, stanno riscuotendo un successo sempre più crescente, soprattutto in termini di autorevolezza. La Cavell Group, azienda di ricerca che monitora anche la crescita dell'utilizzo del centralino virtuale nelle aziende, ha recentemente pubblicato una nuova indagine, che conferma la continua crescita delle comunicazioni in Cloud.

Nell'ultimo anno sono stati raggiunti ben 13,6 milioni di utenti nei territori della Gran Bretagna, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Francia, Penisola Iberica, Germania, Austria, Svizzera e ovviamente l'Italia. L'acquisizione maggiore di questo servizio è avvenuta in Gran Bretagna, con ben 4,3 milioni di utenti.

La prima stima pubblicata nel 2017 parlava dell'1,29% di posti di lavoro raggiunti e nel giro di due anni il ritmo di crescita è avanzato velocemente, raggiungendo la doppia cifra: 23,77%.

Questo miglioramento è avvenuto grazie anche alla diffusione della banda larga e dell'ultra roadband, elemento fondamentale per l'utilizzo del centralino in Cloud.

Centralino in cloud, la comunicazione aziendale attraverso internet

Nei prossimi anni il centralino in Cloud potrebbe sormontare quello tradizionale, ma di che cosa si tratta? Si parla di un sistema di comunicazione aziendale moderno e smart, che permette, grazie a una semplice connessione a internet, di essere in contatto con i propri collaboratori, fornitori e clienti, senza per forza essere presenti in sede.

I vantaggi che offre un centralino virtuale sono innumerevoli e non sono solo di tipo tecnico, ma anche economico. Infatti un'azienda ha la possibilità di azzerare i costi per quanto riguarda le spese per la linea telefonica e in più non è prevista l'installazione in sede di dispositivi hardware. La manutenzione ordinaria e straordinaria e già compresa nei costi mensili dell'abbonamento, che può essere sottoscritto in base alle proprie esigenze.

Vantaggi che "sconfiggono" i limiti imposti dal centralino tradizionale, dando la possibilità di migliorare, e risparmiare, sulla comunicazione aziendale.

Tutti motivi che attestano la crescita del centralino in Cloud di NFON, un valore aggiunto per l'ottimizzazione della propria organizzazione aziendale e del miglioramento della flessibilità e dello smart working.