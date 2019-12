Un aspirapolvere iRobot potrebbe essere il regalo ideale per far felici i vostri cari a Natale. Un dono utile che darà al destinatario il piacere di una casa pulita con il minimo sforzo: praticamente il sogno di ogni casalinga, ma anche di ogni persona che, per motivi di lavoro o altro, non riesce a dedicare troppo tempo ai lavori domestici. Ma quale scegliere tra i tanti ottimi Roomba proposti da iRobot? Naturalmente quando si fa un regalo in un periodo particolare come Natale vanno presi in considerazione diversi aspetti e quello economico è certamente importante.

Il Roomba 606 vi consente di mettere sotto l'albero un prodotto tecnologicamente perfetto con un costo contenuto, se invece volete puntare al top il consiglio è quello di regalare un Roomba i7+.

Roomba 606: pulizia totale a costi contenuti

Se ad esempio la persona a cui volete regalare un Roomba possiede animali domestici, il Roomba 606 è davvero fatto su misura. Grazie al sistema AeroVac PET che coniuga al potente sistema di aspirazione anche un filtro in grado di trattenete le polveri più sottili, l'aspirapolvere iRobot vi consegnerà un pavimento straordinariamente pulito soprattutto in quei punti dove sono soliti stazionare i vostri cuccioli.

Tutte le superfici sono terreno in cui il Roomba si trova a proprio agio, anche i tappeti dove non corre il rischio di aggrovigliarsi grazie agli speciali sistemi di cui sono dotate le sue spazzole centrali contro-rotanti. Qui aspira peli di animali domestici, capelli e qualunque tipo di piccolo corpo estraneo si trovi sul vostro tappeto. Una volta aspirato, lo sporco viene sistemato nel cassetto del Roomba in modo omogeneo, cosa che rende meno frequente l'operazione di svuotamento. Altro punto di forza del modello 606 è la tecnologia iAdapt attraverso la quale l'aspirapolvere robot calcola ed adegua il percorso a seconda dell'ambiente in cui si trova.

Un pulitore non umano, ma certamente intelligente che sa riconoscere le zone che necessitano maggiormente della sua azione e vi ripassa più volte assicurandovi la completa pulizia. Con il 606 non serve impostare alcun programma di pulizia perché si adatterà automaticamente alle condizioni dell'ambiente da pulire. Altissima tecnologia ed un costo contenuto, come abbiamo già sottolineato, di 249,90 euro.

Roomba i7+: vi toglie anche l'incombenza di svuotarlo perché fa tutto da solo

Con il Roomba i7+ potrai dimenticarti di pulire i pavimenti per mesi e non è solo un modo di dire.

Il robot aspirapolvere in questione è dotato della rivoluzionaria base di ricarica Clean Base per lo svuotamento automatico. Quando il cassetto del robot raggiunge il livello di saturazione, infatti, si reca da solo presso la Clean Base ed attraverso un rivoluzionario sistema vi deposita tutto lo sporco raccolto. La base contiene lo sporco di almeno 30 contenitori raccogli-polvere pieni: significa che il vostro intervento non sarà necessario per diversi mesi. Tra le sue caratteristiche tecniche il sistema Premium di pulizia a 3 stadi AeroForce™, ideale per chi ha animali domestici, doppie spazzole in gomma multi superficie e una potenza d'aspirazione 10 volte superiore rispetto al sistema AeroVac™ di Roomba serie 600.

Il Roomba i7+, come tutti i prodotti iRobot di ultima generazione, è controllabile tramite il vostro smartphone: basta scaricare sul dispositivo l'app iRobot Home per comunicare con lui anche a distanza e controllare la sua azione ovunque vi troviate.