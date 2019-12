Il Roomba 606 dell'azienda iRobot è un modello di aspirapolvere studiato e progettato per garantire una certa precisione nelle varie azioni di pulizia della casa. Una delle peculiarità di questo dispositivo è il cosiddetto Wall Following, una tecnologia che consente al robot aspirapolvere di individuare e riconoscere le pareti degli appartamenti, dopodiché di avvicinarvisi delicatamente, procedendo lungo tutto il perimetro e provvedendo ad un'attenta pulizia con l'ausilio della specifica spazzola laterale.

Questi sono solitamente i punti in cui si annida lo sporco più difficile da individuare e rimuovere, ma con i Roomba sarà possibile risolvere anche questa fastidiosa e noiosa incombenza legata alle faccende domestiche.

Ovviamente non c'è da temere per l'integrità delle pareti. Difatti Roomba 606 monta un ammortizzatore frontale gommato che permette al robot di avvicinarsi e appoggiarsi delicatamente a qualsiasi ostacolo senza graffiarlo o danneggiarlo, mentre con il sistema Soft-Touch rallenta la velocità in prossimità di questi spazi.

La sua estrema precisione nell'azione di aspirazione, inoltre, rende questo iRobot particolarmente adatto a chi possiede degli animali domestici e ha quindi la necessità di rimuovere il pelo di cani o di gatti che può andare ad accumularsi anche nelle aree più complesse da raggiungere.

Roomba 606 è il modello migliore per chi ha animali in casa

Il Roomba 606 è sicuramente utile per gestire in completa autonomia le pulizie casalinghe. Tuttavia, questo robot è consigliato particolarmente a tutti coloro che possiedono degli animali domestici. Infatti, Roomba 606 può contare sulla tecnologia AeroVac PET pensata e sviluppata proprio per individuare e raccogliere al meglio dai pavimenti i peli dei nostri amici a quattro zampe che può andarsi a posare sul pavimento e che spesso non è facile da vedere, soprattutto negli angoli più nascosti della casa.

Questo sistema è dotato di un potente motore aspirante associato ad un filtro molto preciso che riesce a catturare e trattenere anche le particelle più piccole e a tratti invisibili di sporco. Dunque, proprio per questo motivo, a Roomba 606 non sfugge di certo il pelo degli animali domestici, togliendo con il suo intervento un bel po' di fatica a chi, dopo una giornata di lavoro deve occuparsi delle pulizie, andando "a caccia" di questi residui che non sempre si possono individuare facilmente ad occhio nudo soprattutto nei pressi di angoli, pareti o mobili.

Le spazzole centrali contro-rotanti e anti-groviglio di seconda generazione (dunque ulteriormente sviluppate e potenziate) rendono il robot aspirapolvere particolarmente efficace anche nella raccolta dei capelli e delle particelle di sporco molto piccole. In questo modo verrà assicurata una profonda igiene alla casa, eliminando ogni traccia di polvere, con grande sollievo dei soggetti allergici.