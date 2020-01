L'Oroscopo di domani giovedì 2 gennaio 2020 è arrivato, pronto come sempre a tastare il polso all'Astrologia, applicata ai segni relativi alla prima metà dello zodiaco.

Curiosi di scoprire come sarà il prossimo 2 gennaio? Ebbene, la giornata andrà certamente a favore degi appartenenti al simbolo astrale valutato a massima positività: curiosi? Ebbene, come annunciato nel titolo principale a portare una ventata di novità e tanta fortuna ai settori dedicati ai sentimenti sarà l'arrivo della Luna in Ariete.

L'Astro d'Argento prenderà possesso del settore del segno di Fuoco alle ore 05:00 del mattino, ovviamente di questo giovedì 2 gennaio. Grosse chance di successo pertanto soprattutto in amore per tre segni, logicamente prescelti dalla sestina sotto analisi che, lo ricordiamo, comprende i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ad avere campo libero questo secondo giorno dell'anno nuovo, oltre allo scontatissimo Ariete valutato al "top del giorno", anche coloro appartenenti a Toro e Vergine.

Ambedue i suddetti simboli astrali avranno situazioni astrologiche tali da poter essere insigniti in questo contesto con le "famose" cinque stelline della buona fortuna. Invece, sempre in base al resoconto astrale messo in luce dalle previsioni zodiacali del 2 gennaio, a non poter contare sul generoso conforto delle stelle saranno gli amici nativi in Leone, nel frangente sottoscritti da tre stelle riservate ai periodi ''sottotono''.

Classifica stelline 2 gennaio 2020

Un nuovo giorno è alle porte: vediamo di dare una scala di valori ai sei segni rientranti nella prima tranche zodiacale rapportando quest'ultimi con la qualità messa in conto alla giornata di giovedì 2 dicembre 2020. Probabilmente si prospetta una giornata positiva, sempre in base a quanto estrapolato dalle effemeridi e messo in chiaro nella classifica stelline quotidiana appena svelata, per tre segni su sei.

Pertanto, come già parzialmente anticipato in apertura, l'Astrologia andrà a massimo beneficio dei nativi in Ariete, Toro e Vergine: i suddetti segni avranno a disposizione tutti una splendida Luna in Ariete, pronta a portare fortuna in campo sentimentale e non solo. Ansiosi di svelare l'intera scala di valori? A voi i dettagli riassuntivi:

Top del giorno : Ariete - Luna nel segno ;

: Ariete - ; ★★★★★: Toro, Vergine;

★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★: Leone.

★★: Nessuno

Oroscopo giovedì 2 gennaio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. La giornata di giovedì sarà interamente buona e confortevole. Ad avere meravigliosi riscontri in primis potrebbe risultare il campo sentimentale: ottima la Luna in transito nel segno già ad inizio mattina. La generosa "musa dei poeti" senz'altro darà ottime opportunità per "fare" o eventualmente "disfare", ovviamente a vostra discrezione e piacimento.

Pertanto, secondo le previsioni del giorno per quanto riguarda l'amore, diciamo pure che tutto procederà perfettamente, in primis nel rapporto con il partner. Il dialogo sarà concreto e sincero, scorrevole e chiaro: potrete finalmente (ri)definire lucidamente eventuali obbiettivi presenti e/o futuri relativi alla coppia. Single, giornata all'insegna delle relazioni sociali e del buon vivere. La Luna ben posizionata, vi renderà euforici e brillanti portando ogni genere di soddisfazioni. Avrete molta voglia di distrazione nonché di sano divertimento: comunicate e approfondite ancora di più i rapporti con amici vecchi e nuovi.

Nel lavoro invece, sarete pieni di energia e senz'altro pronti per dare il massimo. In generale brillerete per spirito d'iniziativa ed intraprendenza: potreste ottenere eccellenti risultati.

Toro: ★★★★★. Giornata di giovedì, giro di boa dell'attuale settimana valutata in leggera risalita rispetto ad alcune questioni importanti relative ai giorni scorsi. Alcune situazioni di un certo interesse si presenteranno nel corso della giornata ponendo dei quesiti ai quali dovrete dare una risposta: valutate bene se sarà il caso di prenderli seriamente in considerazione. In amore, se coltiverete il rapporto di coppia con più entusiasmo ed altrettanta passione, i vostri sforzi saranno certamente ben ricambiati (con la stessa intensità) dal vostro partner.

Single, a voi questo periodo potrebbe essere aperto a tutte le possibilità. Diciamo che questo inizio anno non porterà di certo momenti noiosi, anzi. Il cielo sarà così variegato e movimentato che anche eventuali eventi o l'umore in generale saranno diversificati al massimo: ci sarà spazio un po' per tutto e tutti. Nel lavoro, l'Astrologia è pronta a consegnare un generoso carico di buona energia e un pizzico d'inventiva, proprio ciò di cui avrete bisogno per portare a termine i vostri impegni. Cercate però di ampliare il vostro ventaglio di interessi, dedicandovi anche ai settori collaterali al vostro.

Gemelli: ★★★★. Partirà abbastanza bene questo vostro giovedì 2 gennaio, anche se potrebbe in alcuni casi dover sottostare a qualche inatteso stop. Attraverso le piccole cose quotidiane, anche le più insignificanti purché interessanti e positive per i vostri interessi, riuscirete a riappropriarvi di quella sicurezza che (forse) mancava da un pezzo. In amore, sarete pieni di energia, pronti per dare il massimo nella vita di coppia. Regalatevi una serata rilassante insieme al partner: la Luna sarà a vostro favore e propizierà momenti di intensa felicità. Single, giornata piacevolmente movimentata, scandita da una vita sociale vivace, appagante e in qualche caso anche ricca di sorprese.

Sarà questo il giorno ideale per incontrare la persona della vostra vita? Diciamo di si, specie se siete alla ricerca di qualcosa di nuovo; non proprio ideale se invece non vi interessa proprio legarvi ad un'altra persona... Nel lavoro infine, anche la mente troverà il giusto spazio e nuove idee saranno in arrivo. Impegnatevi quindi, per allargare il vostro raggio di azione.

Astrologia del giorno 2 gennaio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. Giornata abbastanza positiva, a tratti buona e in altrettanti meno efficace. In generale diciamo pure che sarà piacevole se avrete l'accortezza di viverla senza pretese, così come verrà.

Pertanto sappiate che è stata valutata positiva dall'Astrologia quotidiana, quindi starà poi a voi renderla piacevole, magari evitando situazioni o persone a rischio stress. Le previsioni di giovedì pertanto annunciano in amore qualche simpatica iniziativa: accettate con entusiasmo eventuali proposte del partner, ne sarà felice e voi sarete anche più soddisfatti. Sarà bellissimo il rapporto che senz'altro riuscirete a rinsaldare con la persona amata. Single, dovete essere disponibili a cambiare qualcosa oppure a trovare nuovi equilibri, anche a costo di mettere i paletti a quel poco che ha funzionato finora.

Sfruttate questo momento per provare a rimettere i piedi per terra, perché non si può sempre oscillare. Decidete una buona volta cosa volete dalla vita e cosa no. Nel lavoro intanto, avrete le idee più chiare su come muovervi per raggiungere i vostri obiettivi e rendere solida la vostra posizione professionale.

Leone: ★★★. Il periodo sotto analisi in questo contesto sarà improntato (secondo le attuali effemeridi) quasi tutto al "sottotono". Forse potrebbe essere arrivato il momento di fare un bel respiro e allontanare un personaggio a cui magari non tenete troppo e che è spesso causa di amarezze e/o delusioni.

Di sicuro, una porta chiusa quasi sempre spalanca un portone (verità inscindibile, anche se può sembrare banale). In amore, visto il periodo delicato, quasi certamente il giorno in oggetto non sarà dei più facili, soprattutto se avete un rapporto affettivo con riconosciute difficoltà ormai da tempo. Mercurio, sotto pressante quadratura da parte della Luna in Ariete, sarà dissonante nei vostri confronti, anche se al dunque affronterete ogni problema senza indugi: combattete nel caso voleste riconquistare il cuore della persona amata! Single, le cose non andranno sempre a gonfie vele, e questa giornata purtroppo è caratterizzata da un cielo poco amico nei vostri confronti.

Reagite con filosofia ad un appuntamento mancato o a un imprevisto familiare, vedrete che domani tutto si sistemerà. Nel lavoro, per trascorrere una giornata serena e tranquilla dovreste lasciar perdere gli impegni non necessari. Soprattutto, siate capaci di dare il meritato "benservito" a tutte quelle persone che ritenete poco gradite, sempre pronte a fare polemica su tutti e tutto: recepito il messaggio?

Vergine: ★★★★★. Una giornata più che ottima si staglia all'orizzonte grazie alla presenza nel settore dell'Ariete di una superba Luna, per voi rilevata dall'Astrologia come speculare positiva al 85%.

In campo sentimentale quindi, senz'altro andrà tutto più che bene. Sarà l'amore a far muovere il mondo e non viceversa: voi intanto vi sentirete in grado di spostare, se dovesse essere necessario, l'intero universo. In coppia condividerete i vostri momenti più dolci accanto (ovviamente) alla persona che più amate. L'oroscopo di domani 2 gennaio perciò, consiglia in amore maggiore intraprendenza e massima fiducia nelle stelle: questo giovedì avrete la totale protezione degli astri, dunque la vostra relazione sentimentale non avrà nulla da temere. Riconquisterete il partner se dovesse servire e vivrete emozioni incredibili, come se fosse la prima volta: convinti?

Single, ecco per voi una giornata molto importante, ricca di novità, incontri, sorprese e gratificazioni di ogni genere. Non potrebbe essere diversamente, con Luna e Venere completamente schierate dalla vostra parte: questo giovedì la vita amorosa vi risulterà senz'altro più facile del solito. Nel lavoro, per finire, affrontate questo giorno con tranquillità cercando di mettere in sicurezza quelle problematiche che ben conoscete. Voi della Vergine avete un gran fiuto per le cose giuste e un tempismo davvero invidiabile nel farle proprio al momento più giusto: sfruttate questa grande dote.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.