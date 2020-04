Per nessuna fascia d'età appare semplice affrontare il periodo in corso. L'isolamento forzato cui il governo Conte ha costretto i cittadini come misura anti propagazione del contagio da Covid-19 non ha risparmiato nessuno, ma se gli adulti possono approfittare dell'occasione per riposarsi dalle fatiche del quotidiano lo stesso non vale per i teenager, mediamente più spensierati e abituati a godersi la movida con amici e coetanei.

A fornire un bell'assist in vista di una quarantena dalla durata ancora tutta da scrivere è intervenuta la Ubisoft, la nota casa produttrice di videogames, che ha deciso di agevolare i gamers rendendo disponibili gratuitamente alcuni giochi:

"Abbiamo messo in piedi un mese ricco di offerte e prove gratuite, per aiutare chiunque stia seguendo le direttive del governo (stare in casa per il Coronavirus).

Se avete bisogno di un modo per tenervi attivi, socializzare a distanza con gli amici o semplicemente divertirvi, noi vogliamo aiutare." ha dichiarato la stessa Ubisoft con un comunicato.

Al momento, il pacchetto regalo per i propri clienti include il solo Rayman Legends, che sarà disponibile gratuitamente nella versione per Pc fino al 4 aprile. Non è escluso comunque che la nota compagnia francese, come anticipato anche dal comunicato, non estenda la lista di giochi il cui download risulti gratuito durante il periodo di emergenza.

Rayman Legends per trascorrere il tempo durante la quarantena

Il primo gioco gratuito offerto da Ubisoft è dunque Rayman Legends. Si tratta del quinto capitolo della serie Rayman, pubblicato nel 2013, che sarà disponibile come già accennato fino al 4 aprile. Una volta eseguito il download, il videogioco sarà ovviamente disponibile sul proprio pc anche dopo la scadenza della promozione. Rayman Legends è, come il predecessore, un videogioco a piattaforme a scorrimento orizzontale, composto da sette zone da esplorare caratterizzate da una serie di livelli (le cui ambientazioni sono un ibrido tra 2D e 3D) collegati tra loro: il gioco porta il gamer a solcare diversi mondi che fondono storie di mito e leggenda, la cui entrata è costituita da un quadro che li rappresenta.

Dopo Rayman Legends, la Ubisoft potrebbe rendere disponibili gratis anche altri titoli, tra i quali "Assassin's Creed", "Just Dance", "Trials Rising", "Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands".

Videogames ad accesso libero per tutto il mese d'aprile

La Ubisoft ha dunque deciso di proporre una serie di prove gratuite dei propri videogames per tutto il mese d'aprile. E' stato il comunicato stesso di cui abbiamo riportato uno stralcio a certificare la cosa: la casa francese ha inoltre ribadito che si lavorerà anche ad altre tipologie di promozioni, con i videogames che in futuro saranno disponibili su più piattaforme di gioco e non soltanto su pc.

Le prove gratuite consisteranno o nel distribuire una serie di accessi limitati al videogame o al contrario nel poter giocare liberamente ad un gioco ma per un tempo prestabilito. L'elenco delle prove gratuite è disponibile sulla pagina che segue: https://free.ubisoft.com.