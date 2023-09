Stando ad una ricerca dal titolo “Earlier Smartphone acquisition negatively impacts language proficiency, but only for heavy media users. Results from a longitudinal quasi-experimental study”, prodotta della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (Supsi) e dal direttore del Centro Benessere Digitale di Milano-Bicocca-dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale, l’uso intensivo e precoce degli smartphone nei ragazzini ne danneggia l’apprendimento.

La ricerca è stata condotta valutando 1672 ragazzi di età compresa fra i 10 ed i 14 anni, analizzando e differenziando i risultati dei bambini che fanno un uso intensivo e precoce dello smartphone prima dei 12 anni da quelli di coloro che iniziano invece ad usare lo smartphone dopo questa età.

Si tratta di un periodo cruciale per lo sviluppo e l'apprendimento, nel passaggio tra scuola primaria e secondaria di primo grado.

L'uso dello smartphone, un fenomeno controverso

Che l'eccessiva e precoce esposizione ai devices tecnologici provochi effetti negativi sullo sviluppo cognitivo è un dato che sta emergendo con sempre maggiore frequenza sia nei dibattiti scientifici sia nella letteratura internazionale, ma sinora erano scarse le evidenze scientifiche. Questo studio è il primo in Italia che valuta l'impatto che l'uso dello smartphone provoca sui livelli di apprendimento e si serve dei dati longitudinali Invalsi per seguire i ragazzi nel tempo. Ovviamente, agli effetti deleteri di un eccessivo utilizzo dei devices si sommano quelli legati ad eventuali disagi socioeconomici familiari, oppure ad altre fragilità preesistenti nei bambini o nelle loro famiglie.

Le differenze di apprendimento

I risultati dello studio non mostrano alcun beneficio nei ragazzini che utilizzano lo smartphone prima dei 12 anni, né sulle performances cognitive né su quelle scolastiche. Ciò vale anche per i ragazzi più attenti e più motivati allo studio. Ed è noto che oggi molti bambini cominciano ad usare in modo autonomo lo smartphone già verso i dieci anni o anche prima.

Un ulteriore impatto negativo si è osservato fra i bambini che trascorrono prima di quell'età molte ore al giorno con altri dispositivi simili, ad esempio TV e videogiochi. La cosa porta a conseguenze negative e significative anche sull'apprendimento stesso della lingua italiana. I dati raccolti evidenziano che tali effetti riguardano oltre il 23% dei ragazzi: praticamente uno studente su cinque.

Il risultato dello studio è stato pubblicato su "Social Science Research".

Le famiglie

Ancora una volta, i ricercatori evidenziano quanto sia fondamentale l'esempio ricevuto in famiglia dai bambini, che generalmente mutuano il comportamento di genitori e parenti. Se questi concedono l'uso autonomo e precoce del telefonino, senza regole e responsabilizzazione, e lo utilizzano loro stessi in modo compulsivo, è evidente che non potranno attendersi dai figli un sano distacco dagli schermi. Le modalità comportamentali in atto in queste fasi sono dunque fondamentali per il futuro dei ragazzi, a livello cognitivo, comportamentale e di sviluppo sociale.