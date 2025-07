OpenAI ha ufficialmente introdotto la modalità agente su ChatGPT: da ora, il chatbot non si limiterà solo a rispondere, ma comincerà anche ad agire. La funzione, in distribuzione per gli utenti Pro, Plus e Team, è attivabile scegliendo “Agent” nel menu strumenti (in Italia non è ancora disponibile). Dopo l’aggiornamento, gli utenti potranno affidare all’IA compiti complessi come la pianificazione di eventi o la preparazione di report, il tutto con un controllo completo di ogni operazione.

Come funziona e cosa può fare la modalità agente?

La modalità agente si basa su due tecnologie: Operator, che consente al chatbot di navigare su Internet con un browser virtuale e interagire con le pagine Web, e Deep Research, che esegue ricerche approfondite, sintetizza informazioni da molte fonti e produce report dettagliati con citazioni.

In modalità agente, l’IA può analizzare il calendario dell’utente, valutare prenotazioni, confrontare prodotti o redigere bozze di email; inoltre, può scrivere ed eseguire codice, creare documenti come fogli di calcolo Excel o presentazioni, e salvare file in diversi formati. Le azioni ad alto rischio, come le operazioni di home banking, sono bloccate, mentre l’invio di email o l’accesso a servizi esterni richiedono l'autorizzazione dell’utente. Prima di compiere azioni importanti, il sistema chiede sempre una conferma e in qualunque momento è possibile fermarlo o riprendere l’attività.

Gli utenti del piano Pro hanno a disposizione 400 prompt al mese per la modalità agente, mentre quelli dei piani Plus e Team ne ricevono 40; è comunque possibile acquistare ulteriori crediti.

La compagnia ha spiegato che la modalità agente può risultare lenta o imprecisa in certi compiti, inoltre non può ancora completare acquisti autonomamente o accedere a carrelli e account, come verificato da un giornalista di The Verge. Sam Altman lo ha definito uno strumento “avanzato, ma sperimentale”, mentre Brad Lightcap, COO di OpenAI, ha spiegato che l’azienda intende ampliare le capacità dell’assistente virtuale con futuri update.

Il lancio arriva in un clima di crescente concorrenza: Google ha già introdotto Gemini Agent al Google I/O 2025, che è capace di prenotazioni telefoniche, acquisto di biglietti (tramite Google Pay, la funzione è attiva solo negli USA durante la stesura di questo articolo) e usare gli smartphone con sistema operativo Android.

Tuttavia, l’IA generativa presenta ancora problematiche intrinseche alla tecnologia LLM: i modelli restano soggetti ad allucinazioni, pregiudizi e comportamenti imprevisti, come dimostrato di recente da Grok di xAI.

Nel complesso, la modalità agente segna un salto decisivo verso un’IA operativa: ChatGPT non si limita più solo a chattare, ma diventa un collaboratore che opera nel mondo reale.