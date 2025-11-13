Deepwatch, azienda specializzata in Managed Detection and Response basati su AI e contributo umano, ha recentemente annunciato il licenziamento di decine di dipendenti — tra i 60 e gli 80 su una forza lavoro di circa 250 — come parte di una riorganizzazione strategica finalizzata a “accelerare i nostri significativi investimenti in AI e automazione”, secondo quanto dichiarato via email dal CEO John DiLullo a TechCrunch. Questa mossa rappresenta il tentativo di riallineare l’organizzazione aziendale verso un futuro sempre più automatizzato e centrato sull’intelligenza artificiale.

La strategia di riallocazione: tra efficienza e innovazione

L'obiettivo di questa ristrutturazione non è solo di ridurre i costi, ma di riallocare risorse verso progetti più scalabili e tecnologici. Il dirigente ha confermato come l’intera struttura sia stata ritoccata per aumentare la focalizzazione su AI e automazione, seguendo così una logica di rinnovamento interno che privilegi l’agilità operativa.

Una tendenza condivisa nel settore cybersecurity

Deepwatch non è un caso isolato: anche grandi realtà come CrowdStrike — che a maggio 2025 ha ridotto circa 500 posizioni, pari al 5% del suo organico, nonostante trend finanziari positivi — hanno compiuto scelte analoghe. La pressione verso l’automazione, unita alla necessità di innovare in ambito AI, sembra spingere molte aziende del settore verso scelte simili.

Altre realtà in riduzione di personale includono Deep Instinct, Otorio, ActiveFence, SkyBox Security e Sophos.

Il vissuto dei lavoratori: tra scetticismo e incertezza

Il racconto dei lavoratori colpiti dai licenziamenti aggiunge un dettaglio concreto al quadro: un dipendente, intervistato anonimamente da TechCrunch, ha commentato con una certa diffidenza il passaggio all’AI agentica, definendolo «bullshit». Questo mette in luce uno scollamento tra la narrazione ufficiale, improntata all’innovazione, e la percezione interna, segnata da dubbi sulla realizzabilità e chiarezza sul cambiamento.

Il modello Deepwatch: tra AI e umanità

Negli ultimi mesi, però, Deepwatch aveva realizzato mosse significative per rafforzare il suo posizionamento nel panorama della cybersecurity AI-driven.

A febbraio 2025 l’azienda ha acquisito Dassana, startup specializzata in gestione dell’esposizione al rischio tramite AI, potenziando le sue capacità di analisi e automazione nel threat management.deepwatch.com Inoltre, a novembre 2025 ha lanciato NEXA™, ecosistema collaborativo di Agentic AI destinato a trasformare la gestione delle minacce con agenti intelligenti in grado di cooperare con analisti umani, restituendo risultati in linguaggio naturale e potenziando la reattività operativa.

Dinamiche industriali: innovazione e riduzione del personale

Il contesto complessivo suggerisce una tendenza sistemica nel settore: le aziende di cybersecurity stanno ridefinendo il proprio modello operativo.

L’investimento in AI e automazione è ormai percepito come imprescindibile per restare competitivi, ma comporta inevitabilmente scelte difficili — come la riduzione di personale umano — per liberare risorse e velocizzare il time-to-market tecnologico.

Deepwatch, con l’acquisizione di Dassana e il lancio di NEXA™, ha posto le basi per un nuovo paradigma operativo. Tuttavia, i dubbi espressi dai dipendenti colpiti sollevano domande rilevanti: fino a che punto questi investimenti sono ben comunicati internamente? Qual è il piano concreto di implementazione? E riusciranno davvero le innovazioni tecnologiche a compensare il capitale umano sacrificato?

Se l’obiettivo di accelerare gli investimenti in AI e automazione può dare nuovo slancio competitivo, resta essenziale che la transizione avvenga in modo sostenibile, evitando che il progresso tecnologico si trasformi in una fonte di disorientamento o disaffezione interna.