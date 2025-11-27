General Motors sta attraversando una fase di profonda trasformazione interna, con un'accelerazione significativa nella ridefinizione della sua divisione software. Nelle ultime settimane, il colosso automobilistico ha visto l'uscita di scena di tre figure chiave del team tech: Baris Cetinok , senior vice president of software and services product management, lascerà l'azienda il 12 dicembre; Dave Richardson , senior vice president of software and services engineering, e Barak Turovsky , head of AI, hanno già fatto il loro ingresso nella lista dei partenti nel giro dell'ultimo mese.

La spinta riorganizzativa

Il contesto di queste dimissioni è l'implementazione del piano strategico guidato dal neo-nominato chief product officer, Sterling Anderson , ex co-fondatore di Aurora, che dall'11 maggio ricopre una posizione di responsabilità trasversale su hardware, software, servizi e user experience. Il nuovo assetto mira ad eliminare i silos organizzativi consolidando in un'unica struttura le business unit tecnologiche sparse, con l'obiettivo di accelerare l'innovazione e aumentare la coesione tra i team interni.

Un cambio di leadership e nuovi ingressi

Allo stesso tempo, GM sta reclutando nuovi profili per rafforzare le proprie competenze nell'AI e nella robotica. Oltre all'ingresso di Turovsky, che aveva assunto il ruolo di capo dell'AI all'interno della divisione software, l'azienda ha nominato Cristian Mori , con esperienze in Symbiotic, Rivian e Boston Dynamics, per guidare il nuovo team di robotica, una funzione finora inesistente nella struttura organizzativa di GM.

Inoltre, nel mese di ottobre, GM aveva già assunto un altro ex Apple, Behrad Toghi, come AI lead, e nominato Rashed Haq vice president of autonome Vehicles, con precedenti ruoli alla guida dell'AI e della robotica presso Cruise.

Il quadro complessivo

Questo impasto di leadership e l'arrivo di nuove figure segnalano una transizione inarrestabile verso un modello software-define nel settore automotive. La chiusura di posizioni chiave e la creazione di nuovi ruoli sottolineano quanto GM sta investendo per ridisegnare il futuro della mobilità, con software, AI e robotica al centro. L'obiettivo è rendere più fluido il ciclo di sviluppo del prodotto e migliorare l'esperienza utente, integrando hardware e software in una visione unificata e agile.

Il cambiamento non è solo di tipo operativo, ma culturale: GM sta attingendo a competenze tech di alto profilo, portando innovatori come Anderson a guidare una trasformazione necessaria per competere con agili player tecnologici. Da questa ricomposizione emerge una strategia chiaramente orientata all'accelerazione del rilascio di servizi digitali, aggiornamenti over-the-air e funzionalità di guida avanzata.

In definitiva, l'uscita di Cetinok, Richardson e Turovsky sancisce il tramonto di una fase transitoria nella gestione software. L'arrivo di figure come Anderson, Toghi, Mori e Haq inaugura un nuovo capitolo, in cui l'innovazione tecnologica, l'integrazione tra disciplina e una governance semplificata diventano leve fondamentali per l'evoluzione di General Motors.