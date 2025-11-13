HeyGen ha recentemente pubblicato l’ebook “2026 AI Trends Report: Transform storytelling and communication”, un documento che focalizza l’attenzione su dieci tendenze chiave che ridefiniranno la narrazione, la comunicazione e la produzione video nel prossimo futuro.

I dieci trend evidenziati

Secondo HeyGen, i trend che guideranno l’innovazione includono:

1. i digital humans come nuovi pilastri dell’identità di marca;

2. il video come superpotere strategico nella comunicazione;

3. l’AI come copilota creativo imprescindibile;

4. l’adozione quotidiana di AI in workflow operativi;

5.

la traduzione AI per superare i confini linguistici del branding;

6. il text‑to‑video come sistema operativo creativo dominante;

7. il video generato dall’AI come fonte vivente e modificabile della verità;

8. il video AI al centro delle comunicazioni aziendali e istituzionali;

9. l’interactive video che ridefinisce l’engagement del pubblico;

10. la personalizzazione delle interazioni cliente tramite video AI.

Questi spunti confermano la centralità crescente dell’AI video nella narrazione moderna e nel marketing aziendale.

Un contesto coerente: i trend video secondo HeyGen

Questo report si inserisce in un filone coerente della produzione HeyGen, dove già confluiscono altre analisi approfondite.

Ad esempio, il blog “AI Trends: 30+ Game‑Changing Insights” (aggiornato a settembre 2025) rileva che il 55% delle aziende ha integrato video generati da AI, il 76% dei responsabili HR considera l’AI fondamentale nei prossimi 12‑24 mesi e il 54% dei consumatori ripone maggiore fiducia in video di elevata qualità. Inoltre si segnala un’adozione massiccia dell’AI nei settori dell’e‑learning, della marketing automation e del manufacturing.

Il valore aggiunto del report “2026 AI Trends”

L’ebook “2026 AI Trends” offre una visione avanzata e strategica del futuro prossimo, andando oltre lo stato presente delineato nel blog. Non si limita a segnalare numeri e dati: inquadra scenari evolutivi in cui l’AI video diventa infrastruttura narrativa, supporto operativo, strumento di personalizzazione e creatività decisa.

La traduzione AI e l’editing testuale‑video diventano leve per comunicazioni globali, mentre l’interattività ridefinisce la dimensione di fruizione.

Implicazioni per aziende, formatori e media

Il quadro delineato è ricco di implicazioni concrete. Le aziende devono prepararsi a rendere i digital humans parte integrante della propria immagine di brand e a investire in tool AI per creare video personalizzati e interattivi. I team HR e formativi trarranno vantaggio dall’adozione quotidiana dell’AI nei processi di onboarding, training e comunicazione interna. Anche i media potrebbero ripensare i formati, spostando il racconto verso esperienze video dinamiche e guidate da AI.

Strategie consigliate

Per chi vuole sfruttare al meglio le tendenze suggerite, è consigliabile:

• valutare piattaforme AI video come HeyGen per generare contenuti rapidi, multilingue e con avatar

• pianificare progetti pilota focalizzati su video interattivi o traduzioni AI per testare efficacia e coinvolgimento

• monitorare metriche di performance specifiche (es.

engagement, personalizzazione, tempo di produzione) per misurare valore aggiunto.

In sintesi, il report “2026 AI Trends” non è un contenuto autoreferenziale, ma una mappa strategica per immaginare come strumenti di AI video rinnovino profondamente la comunicazione, lo storytelling e il branding. La prospettiva è chiara: l’AI video non sarà soltanto una tecnologia, ma un media centrale, interattivo, globale. Per chi narra, insegna, comunica: non si tratta più di anticipare il futuro, ma di attrezzarsi per viverlo.