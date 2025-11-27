Nel panorama degli strumenti digitali per la cura del corpo, emerge una nuova frontiera: MyHair AI, una startup che sfrutta l’intelligenza artificiale per diagnosticare la calvizie con maggiore accuratezza e trasparenza. Lanciata nell’estate del 2025 da Cyriac Lefort e Tilen Babnik, quest’app promette di trasformare un settore da 50 miliardi di dollari, dominato da disinformazione e soluzioni costose, in un’esperienza chiara e scientifica.

Origine dell’idea e sviluppo

L’idea nasce dall’esperienza personale di Lefort, osservato casualmente dal suo coiffeur mentre eseguiva un taglio negli Stati Uniti.

Quel commento lo portò a riflettere su quanto la percezione emotiva della perdita di capelli spinga a scelte impulsive. La sua ricerca lo condusse a un dermatologo che gli disse che non stava perdendo capelli, rivelando la discordanza tra percezione e realtà. Fu così che Lefort decise di creare uno strumento digitale che fornisse un riscontro obiettivo sullo stato dei capelli, senza bias. L’app è stata sviluppata in pochi mesi utilizzando tecniche di “vibe coding” su Cursor, con iterazione rapida e validate in contesti clinici prima del lancio estivo. È un esempio emblematico di rapid prototyping nel mondo delle startup moderne.

Come funziona MyHair AI

L’utente scatta foto del proprio cuoio capelluto e le carica nell’app MyHair.

L’intelligenza artificiale analizza queste immagini per valutare la densità dei capelli e identificare potenziali segni di diradamento precoci. Caricando nuove immagini nel tempo, l’algoritmo monitora con precisione l’evoluzione e suggerisce routine personalizzate per la protezione dei capelli. Inoltre, la piattaforma consente di trovare specialisti con recensioni verificate e di evitare strutture poco affidabili.

Dati e trazione attuale

MyHair AI ha superato rapidamente i 200.000 account utente, di cui oltre 1.000 paganti. Ha analizzato più di 300.000 foto del cuoio capelluto e collabora con cliniche che integrano la piattaforma per valutare i loro pazienti. Recentemente, la dermatologa Dr. Tess è entrata nel consiglio d’amministrazione, aggiungendo credibilità clinica al progetto.

L’azienda si distingue nel panorama perché ha sviluppato un modello AI dedicato, addestrato specificamente su immagini di capelli, anziché utilizzare un LLM generico.

Impatto sul mercato e differenziazione

Il mercato della cura dei capelli, spesso dominato da affermazioni esagerate e prodotti di efficacia discutibile, ha bisogno di strumenti scientifici e trasparenti. MyHair AI si propone come soluzione: l’app non solo interpreta le immagini, ma spiega la scienza alla base delle raccomandazioni, inclusi potenziali effetti collaterali. Questo approccio mira a costruire fiducia e a cambiare la percezione del consumatore su un settore tradizionalmente poco regolamentato.

Strategie future e prospettive

I fondatori puntano ora all’espansione: intendono lanciare una piattaforma di prenotazione e rafforzare le relazioni con cliniche in modo da rendere l’AI parte del percorso reale di cura. L’obiettivo è che il monitoraggio avvenga non solo via app, ma integrato nel contesto clinico e quotidiano. L’intento è di operare in contesti reali, conferendo concretezza alla definizione "AI for the real world".

In definitiva, MyHair AI apre una finestra su come l’AI può intervenire in ambiti fortemente emotivi come la cura dei capelli, offrendo dati e strumenti che contrastano scelte impulsive. Nel contesto tecnologico attuale, l’approccio rappresenta un passo verso la demistificazione dell’AI: non come fine in sé, ma come veicolo di chiarezza e responsabilità personale e professionale.