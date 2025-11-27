xAI, la startup di intelligenza artificiale fondata da Elon Musk, ha comunicato alle autorità cittadine e della contea di Memphis l’intenzione di realizzare una centrale solare da 88 acri adiacente al data center Colossus, uno dei più grandi strutture al mondo per il training di modelli AI. Il progetto è stato presentato alla fine di novembre ed è destinato ad affiancare l’infrastruttura esistente, segnando un primo passo verso una produzione energetica più sostenibile nello stabilimento.

Un impianto marginale ma simbolico

Stando ai piani, la centrale solare occuperebbe un’area di circa 88 acri, posta a ovest e a sud del data center, e genererebbe circa 30 megawatt, ovvero poco più del 10 % del fabbisogno energetico stimato di Colossus.

Tale dato suggerisce una valenza più simbolica che effettiva nell’approvvigionamento energetico, in attesa di soluzioni più incisive.

Contesto di inquinamento e controversie

Il piano energetico sostenibile arriva in un contesto fortemente criticato: xAI ha operato oltre 400 MW di turbine a gas naturale senza permessi adeguati, come denunciato dal Southern Environmental Law Center in collaborazione con la NAACP. Secondo le autorità ambientali, sarebbero in funzione almeno 35 turbine, responsabili di emissioni annue stimate superiori a 2000 tonnellate di ossidi d’azoto (NOx).

Uno studio dell’Università del Tennessee ha rilevato un aumento del 79 % nei livelli di NO₂ nei quartieri limitrofi a Boxtown, una comunità prevalentemente nera, dove si registrano segnali di maggior incidenza di problemi respiratori tra i residenti.

Risposte istituzionali e permessi

Le autorità locali hanno concesso un permesso temporaneo per l’uso di 15 turbine, valido fino a gennaio 2027.

xAI sostiene di utilizzare questi impianti come soluzione temporanea, in attesa di trovare fonti energetiche alternative.

In parallelo, la startup ha annunciato un progetto più ambizioso: una centrale solare da 100 MW, affiancata da sistemi di accumulo da 100 MW, sviluppata da Seven States Power Company grazie a un prestito senza interessi di 414 milioni di dollari garantito dal Dipartimento dell’Agricoltura statunitense.

Il futuro energetico di Colossus

Oltre alle soluzioni solari, xAI ha implementato sistemi di accumulo tramite Tesla Megapack per gestire picchi di domanda e garantire resilienza operativa: sono stati installati almeno 168 Megapack nel sito di Colossus, ognuno in grado di immagazzinare oltre 3,9 MWh.

La strategia energetica più ampia sembra orientata verso un mix ibrido: turbine a gas (con inevitabili criticità ambientali), batterie per la stabilità e solare per iniziare a ridurre l’impatto. Resta da capire se la transizione verso fonti pulite diventerà sistematica o resterà marginale rispetto alla scala infrastrutturale del sito.