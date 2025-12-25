Un blackout che ha oscurato circa un terzo di San Francisco ha messo in luce una vulnerabilità nel sistema dei robotaxi Waymo. L’evento, scatenato da un incendio in una sottostazione, ha spento i semafori in tutta la città, provocando il blocco di numerosi veicoli autonomi agli incroci. Waymo ha riferito che, sebbene il sistema li abbia gestiti come stop a quattro vie, l’eccezionale portata del blackout ha generato un picco di richieste di conferma dal centro di controllo, creando un ingorgo operativo che ha paralizzato il traffico.

Come è successo

Normalmente, i robotaxi Waymo interpretano i semafori spenti come un incrocio con stop a più vie, procedendo con prudenza.

Tuttavia, durante l’interruzione di corrente, molti veicoli hanno inviato contemporaneamente al centro di comando una richiesta di verifica per confermare che la loro decisione fosse sicura. Questo sistema, introdotto inizialmente “out of an abundance of caution”, ha causato un accumulo di richieste che ha rallentato significativamente le risposte, contribuendo al blocco negli incroci più trafficati.

La risposta di Waymo

Waymo ha reagito attivando un aggiornamento software distribuito a tutta la flotta. Il nuovo sistema includerà un contesto specifico sugli eventi di blackout regionali, permettendo ai veicoli di prendere decisioni più rapide senza generare congestioni di richieste. Inoltre, l’azienda ha annunciato un miglioramento nelle procedure di emergenza e una maggiore collaborazione con le autorità locali.

Nonostante l’incidente, Waymo ha dichiarato di aver attraversato con successo oltre 7.000 semafori spenti durante il blackout, segnalando che la funzionalità di base ha operato correttamente nella maggior parte dei casi.

Le reazioni

L’impatto sulla mobilità urbana è stato significativo: i robotaxi bloccati hanno aggravato il traffico, rallentando i soccorsi e generando proteste da parte dei cittadini e delle istituzioni. Alcuni esperti hanno sottolineato che, in contesti come terremoti o blackout, l’infrastruttura e i sistemi autonomi devono prevedere piani di contingenza più robusti.

Le implicazioni per la mobilità autonoma

L’evento ha aperto un confronto sul livello di resilienza necessario per i veicoli autonomi in scenari reali.

La fiducia nel trasporto driverless si fonda su un’infrastruttura funzionante, ma come dimostra il blackout, l’interazione tra sistemi autonomi e città richiede standard operativi più elevati e algoritmi capaci di adattarsi autonomamente a imprevisti su larga scala.

Da un punto di vista operativo, il caso evidenzia quanto sia cruciale calibrare i protocolli di sicurezza non solo per la normalità quotidiana, ma anche per eventi rari ma prevedibili. L’aggiunta di contesto sul blackout al software di Waymo è un passo nella direzione giusta, ma implica anche una revisione dei modelli di ridondanza e gestione di decisioni critiche in condizioni estreme.

Verso una guida autonoma più resiliente

Waymo ha dimostrato una capacità di apprendimento rapido: dalla sospensione delle attività al rilascio dell’update software e il ripristino del servizio, la risposta è stata tempestiva.

L’incidente rappresenta un test per il settore dell’autonomo, che dovrà integrare nel design dei propri sistemi scenari urbani complessi come blackout e calamità naturali.

Questo caso riguarda l’intero ecosistema della mobilità autonoma: serve una vigilanza normativa più rigorosa e un approccio progettuale capace di anticipare l’inaspettato.

L’episodio di San Francisco ci ricorda che autonomo non significa infallibile, e che l’integrazione tra veicolo, infrastruttura e protocollo umano resta un equilibrio da affinare.