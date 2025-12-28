Il 27 dicembre 2025, TechCrunch annunciava che il celebre collettivo di creator e team esports FaZe Clan stava affrontando una delle crisi più gravi della sua storia. Sei volti simbolo del brand – Adapt, JasonTheWeen, Ronaldo, Lacy, Rage e Silky – hanno comunicato su X la propria uscita definitiva, dopo sei mesi di pressioni, trattative contrattuali fallite e una gestione definita da molti come insostenibile.

Adapt ha scritto su X di aver passato 14 anni con FaZe Clan: “Più della metà della mia vita; mentirei se dicessi che non fa male, ma era doveroso”.

Una rottura annunciata

I membri coinvolti hanno motivato la loro decisione con una crescente frustrazione rispetto al controllo creativo e agli accordi economici. Plaqueboymax, già uscito ad agosto, aveva raccontato di sentirsi come un burattino, privo di autonomia. Parallelamente, Matt Kalish, investitore di FaZe attraverso HardScope, ha definito la struttura finanziaria dell’organizzazione come “insostenibile”, annunciando di aver interrotto le trattative e di voler proseguire senza i creator usciti.

Crisi e acquisizioni

Fondata nel 2010 come un collettivo informale di amici appassionati di gaming, FaZe Clan ha vissuto una rapida ascesa, diventando un punto di riferimento digital-esportivo globale.

Dopo la quotazione in borsa nel 2022 e l’aspirazione a una valutazione di 1 miliardo di dollari, la svolta è arrivata nel 2023 con l’acquisizione da parte di GameSquare per 17 milioni, seguita dal licenziamento del CEO. La dipendenza da un modello fondato su sponsorizzazioni e contratti creativi ha mostrato limiti evidenti.

Tensioni interne

TechCrunch riporta l'elenco degli influencer usciti, evidenziando l’addio di massa come un terremoto per l’identità del brand. Tra i fan, si percepisce che l’“era della creator house” sia giunta al termine, mentre crescono le voci su nuovi progetti alternativi tra gli ex membri.

Reazioni e reputazione

La risposta a livello comunitario è stata intensa. Richard “Banks” Bengtson, fondatore e figura simbolica di FaZe, ha reagito con parole dure, definendo gli ex creator «malati di gratitudine» e ammettendo di aver commesso un errore nell’ingaggiarli.

Parallelamente, è emersa una percezione di sopruso creativo e di scarsa tutela della voce artistica.

Il futuro di FaZe Clan

Turbati dalle dimissioni di dicembre, i fan avevano assistito a tensioni già in agosto, con l’addio di Plaqueboymax, che aveva espresso la sua delusione per il clima interno. Alcuni ex creator hanno chiarito di non avere intenzione di formare un nuovo collettivo, assicurando che tra loro persistano legami personali e professionali.

Un bivio cruciale

FaZe Clan si trova davanti a un bivio: ritrovare una leadership credibile, ridefinire il proprio modello economico e riconquistare la fiducia dei creator e del pubblico, oppure rischiare di perdere definitivamente il suo status nel settore entertainment-gaming.

La fine di un’era sembra segnata. Tuttavia, se gestita con pragmatismo e innovazione – ridefinendo accordi, offrendo autonomia e modelli economici equi – FaZe potrebbe evolvere verso una nuova fase, integrando sostenibilità finanziaria, identità creativa e cultura comunitaria.