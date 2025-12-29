Samsung ha annunciato l'integrazione nativa di Google Photos nelle sue Smart TV con sistema Tizen a partire dal 29 dicembre 2025. Questa iniziativa mira a trasformare il televisore in una galleria personale, valorizzando foto e video nel cloud con l'ausilio dell'intelligenza artificiale.

Memories: le foto rivivono sul grande schermo

Il primo passo di questa partnership è il lancio della funzione Memories, previsto per marzo 2026. Si tratta di un sistema di visualizzazione automatica dei contenuti fotografici, organizzati per persone, luoghi e momenti significativi.

Inizialmente, sarà disponibile in esclusiva su TV Samsung per sei mesi. Dopo aver effettuato l’accesso con il proprio account Google, gli utenti potranno visualizzare le immagini più importanti della loro libreria sulla schermata Daily+ o Daily Board.

Funzionalità AI avanzate

Nel corso del 2026, Samsung introdurrà nuove esperienze interattive potenziate dall’intelligenza artificiale. Tra queste, Create with AI, che permetterà di utilizzare modelli generativi per applicare template stilistici, attivare lo strumento Remix e animare le immagini con la funzione Photo to Video. Parallelamente, la funzione Personalized Results offrirà slideshow tematici, come “oceano”, “hiking” o “Parigi”, pensati per coinvolgere l’utente.

Implementazione e compatibilità

L’integrazione sarà disponibile sui modelli TV lanciati nel 2026 e, successivamente, estesa ai modelli già esistenti tramite aggiornamenti software. L’attivazione è semplice: basta accedere con l'account Google e abilitare la funzione Memories nelle impostazioni di Google Photos. La disponibilità delle funzioni può variare in base al modello e alla regione.

Da semplice schermo a hub creativo con l'AI

Questo annuncio segna l'approdo ufficiale di Google Photos su una piattaforma televisiva con piena integrazione. Samsung punta a rendere il televisore un elemento centrale per riscoprire i ricordi quotidiani, evolvendo verso interazioni creative e personalizzate grazie all’AI.

Se il lancio di marzo offrirà alle famiglie un modo semplice per rivivere i momenti importanti, il vero potenziale emergerà nella seconda metà dell’anno. I tool generativi daranno vita a un’esperienza più narrativa, personalizzata e immersiva.

Samsung mira a integrare Google Photos nell’ecosistema TV, trasformandolo in uno strumento creativo e personale, sfruttando l'intelligenza artificiale per rendere i ricordi vividi e sorprendenti sullo schermo.