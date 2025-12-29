Nel 2026, Google Photos debutterà sulle smart TV Samsung, segnando il primo approdo ufficiale della piattaforma fotografica di Google su un dispositivo televisivo. La strategia prevede un rilascio graduale: si partirà con un’esperienza iniziale incentrata sulla funzione Memories, disponibile da marzo 2026, a cui seguiranno strumenti AI più sofisticati nella seconda metà dell’anno.

Memories: l’integrazione parte a marzo

La funzione Memories offrirà collezioni di foto e video organizzate per persone, luoghi e momenti significativi, richiamando il formato già noto sugli smartphone.

Questa esperienza sarà disponibile in esclusiva sulle TV Samsung per i primi sei mesi dal lancio, previsto per marzo 2026. Sarà possibile accedere ai contenuti semplicemente effettuando il login con l’account Google: un set-up immediato e intuitivo che porterà i ricordi personali direttamente sul grande schermo e nell’ambiente domestico.

Un’esperienza personalizzata con Vision AI Companion

L’integrazione va oltre un semplice slideshow: Google Photos si interfaccia con Vision AI Companion per attivare widgets come Daily+ e Daily Board, che mirano a presentare ricordi selezionati in momenti contestuali, durante la giornata. L’obiettivo è trasformare la TV da dispositivo di intrattenimento a spazio familiare di rinascita visiva e narrativa.

Le funzioni AI: Create with AI e Personalized Results

Nella seconda metà del 2026, Samsung introdurrà ulteriori funzionalità basate sull’intelligenza artificiale: Create with AI permetterà la creazione di immagini tematiche attraverso template sviluppati con il modello Nano Banana di Google DeepMind, e offrirà strumenti per modificare lo stile delle immagini con Remix o animarle tramite Photo to Video. Parallelamente, la funzione Personalized Results proporrà slideshow dedicati con contenuti ordinati per temi come “ocean”, “hiking” o “Paris”.

Disponibilità e modelli coinvolti

L’esperienza iniziale sarà disponibile sui modelli TV Samsung lanciati nel 2026, mentre i modelli più datati riceveranno l’integrazione in seguito tramite aggiornamenti software.

La disponibilità effettiva delle funzionalità varierà in base al modello e all’area geografica, come specificato da Samsung.

Google Photos sbarca sulle smart TV

Questa mossa segna una svolta: per la prima volta Google Photos è disponibile nativamente su una piattaforma televisiva, con Samsung in vantaggio rispetto a Google TV e Android TV, che a oggi offrono solo esperienze limitate come casting o salvaschermi.

I contenuti visivi diventano parte integrante della vita domestica, e la TV si evolve in un hub per i ricordi digitali, non solo come dispositivo d’intrattenimento.

In sintesi, Samsung ha pianificato un’integrazione strategica di Google Photos nella sua AI TV: si parte con Memories a marzo 2026, per poi passare a strumenti AI intelligenti come Create with AI e Personalized Results nella seconda metà dell’anno. Un’evoluzione che dà nuovo significato al concetto di “schermo grande” nella quotidianità digitale.