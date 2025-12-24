La lotta allo spreco alimentare è una delle sfide più urgenti per la grande distribuzione e il settore grocery. In questo contesto, Mill, startup fondata nel 2020 da Matt Rogers e Harry Tannenbaum, si è distinta per aver sviluppato una tecnologia innovativa. Questa tecnologia trasforma gli scarti di frutta e verdura in un ingrediente potenzialmente riutilizzabile, riducendo l’impatto ambientale e i costi di smaltimento.

La tecnologia Mill Commercial

Il cuore dell’innovazione di Mill è il dispositivo Mill Commercial, progettato per tritare, disidratare e trasformare gli scarti organici in una materia secca e stabile.

Questa soluzione, pensata inizialmente per l’uso domestico, è stata adattata per le esigenze della grande distribuzione, con l’obiettivo di ridurre il volume dei rifiuti e facilitare la logistica interna dei supermercati. Il sistema integra sensori e capacità di intelligenza artificiale per monitorare in tempo reale cosa viene scartato, offrendo dati utili per ottimizzare la gestione dell’inventario e migliorare la sostenibilità operativa.

Innovazione e sostenibilità nel settore grocery

La proposta di Mill si inserisce in un trend crescente di attenzione alla sostenibilità e all’economia circolare. La possibilità di trasformare gli scarti alimentari in risorse riutilizzabili rappresenta un passo avanti verso la riduzione degli sprechi e delle emissioni legate al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti.

L’adozione di tecnologie come quella di Mill può contribuire a rafforzare le strategie di responsabilità sociale delle aziende del settore, promuovendo filiere più efficienti e sostenibili. Un approccio innovativo per un futuro più verde.

Prospettive e sfide future

Nonostante l’interesse suscitato dalla tecnologia di Mill, al momento non risultano conferme pubbliche o fonti accessibili che attestino l’esistenza di accordi formali tra Mill, Amazon e Whole Foods per l’adozione di questi sistemi nei negozi della catena. Tuttavia, l’attenzione verso soluzioni di questo tipo è in crescita, e il settore grocery potrebbe essere uno dei principali beneficiari di una diffusione su larga scala di tecnologie per la gestione intelligente degli scarti alimentari.