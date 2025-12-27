La startup americana Naware, fondata da Mark Boysen, si propone di rivoluzionare la gestione del verde. Al TechCrunch Disrupt 2025, ha presentato un sistema che individua le erbacce in tempo reale tramite intelligenza artificiale e le elimina con solo vapore acqueo, senza l'uso di pesticidi. Il dispositivo, montabile su tosaerba, trattori o ATV, offre un'alternativa biologicamente innocua alla chimica tradizionale.

Un'idea nata da una storia personale

L'ispirazione per Naware nasce da una vicenda familiare: nel North Dakota, la famiglia di Boysen ha subito perdite a causa di tumori legati all'inquinamento da pesticidi nelle falde acquifere.

Da qui, l'esigenza di un metodo di pulizia del prato privo di sostanze tossiche. Dopo tentativi con laser e criogenia, scartati per il rischio d'incendio o difficoltà operative, il vapore si è rivelato la soluzione efficace e sicura. Naware ha iniziato con semplici vaporizzatori, per poi progettare una tecnologia industriale scalabile.

IA e visione artificiale

Il cuore dell'innovazione è il riconoscimento delle erbacce, una sfida complessa nell'ambito della computer vision agricola. Naware utilizza GPU Nvidia per elaborare immagini in tempo reale, distinguendo erba sana e piante infestanti. Il sistema punta a un'accuratezza tra l'85% e il 90% nel riconoscimento delle erbacce, un risultato notevole nel contesto dinamico.

Sostenibilità e risparmio economico

Naware promette benefici concreti: le aziende che curano campi sportivi o golf club possono risparmiare tra i 100.000 e i 250.000 dollari annui sui costi dei prodotti chimici, riducendo anche il personale dedicato all'irrorazione dei pesticidi. Il sistema è inoltre più sicuro per persone, animali e ambiente. La Minnesota Pollution Control Agency ha premiato Naware con il Green and Sustainable Chemistry Prize 2025 per la soluzione innovativa basata su vapore e AI.

Strategia di crescita

Boysen concentra lo sviluppo aziendale su tre direttrici: accordi strategici con produttori di attrezzature, proprietà intellettuale (brevetti in corso) e un round di finanziamento.

Per ora Naware ha operato con fondi propri e pilot a pagamento, preparandosi a una fase di espansione.

Alternative tecnologiche ai pesticidi

Naware si inserisce in un trend più ampio nell'agritech. In Germania, la Westhof Bio Group ha sviluppato un robot laser con IA per diserbare colture senza sostanze chimiche, risparmiando 200.000 euro all'anno in costi di manodopera. In Europa, l'LSIWC lavora su un mulch spray biodegradabile a base di juglone estratto dalle noci per limitare le erbacce in agricoltura. Si evidenzia quindi una convergenza tra tecnologie meccaniche, botaniche e robotiche orientate alla sostenibilità.

Implicazioni future

La tecnologia di Naware potrebbe cambiare la gestione del verde urbano e sportivo, consentendo una riduzione dell'impatto dei pesticidi su suoli, acque e biodiversità.

L'efficienza, la sicurezza e l'assenza di resistenze chimiche rendono il sistema scalabile.

Il risparmio sui costi ricorrenti e l'assenza di spese ambientali collaterali rendono questo sistema interessante anche per municipalità e operatori attenti ai bilanci climatici. Partnership con aziende del settore potrebbero favorirne una rapida diffusione.

Naware rappresenta uno stimolo per l'Italia e l'Europa: è tempo di integrare soluzioni ad alto contenuto tecnico e basso impatto ambientale nei servizi di manutenzione del verde pubblico e privato. Il futuro del diserbo è mobile, digitale e fatto d'acqua, non di chimica.