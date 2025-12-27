La governatrice di New York, Kathy Hochul, ha firmato il 26 dicembre 2025 la legge S4505/A5346. Questa impone l’apposizione di warning label sui social media per i giovanissimi, prima dell’utilizzo di funzionalità definite “addictive”. Tra queste, autoplay, scroll infinito e feed algoritmici, tutti sistemi pensati per prolungare l'uso. Il provvedimento mira a contrastare i crescenti segnali di disagio mentale tra gli adolescenti, spesso dovuti all’uso intensivo dei social.

Etichette di avvertimento: contenuti e obiettivi

La normativa, nota come S4505/A5346, obbliga le piattaforme attive nello Stato di New York a mostrare etichette di avvertimento.

Le modalità di visualizzazione saranno stabilite dal commissario alla salute mentale. Le funzioni di autoplay, infinite scroll, like counts e notifiche push rientrano tra quelle soggette alla segnalazione.

La struttura delle etichette – in termini di testo, visibilità e tempistica – sarà definita dal commissario di salute mentale, con il supporto del dipartimento della salute e dell’istruzione. La decisione si baserà su studi medici e sociologici sugli utenti minorenni. Sono previsti aggiornamenti annuali per adeguarsi alle evidenze scientifiche.

Sanzioni e tutele: un modello consolidato

Il procuratore generale dello Stato sarà incaricato di far rispettare la normativa. Ogni violazione potrà comportare sanzioni fino a 5.000 dollari per singolo caso.

Hochul ha paragonato queste etichette a quelle presenti sui pacchetti di sigarette o sugli alimenti ad alto contenuto di zuccheri, richiamando un modello già consolidato per la tutela della salute pubblica.

L'attivismo di Common Sense Media

L’iniziativa è stata promossa e sponsorizzata da Common Sense Media e firmata dal senatore Andrew Gounardes e dall’assemblywoman Nily Rozic. L’organizzazione ha sottolineato che i warning hanno lo scopo di fornire alle famiglie informazioni basate su evidenze sui potenziali danni dei social, analogamente alle etichette su alcol e tabacco.

Il provvedimento si inserisce in un più ampio quadro di politiche digitali pensate per contrastare la crisi di salute mentale tra i giovani.

Tra queste, la Stop Addictive Feeds Exploitation (SAFE) for Kids Act, volta a limitare l’uso di feed algoritmici per utenti minorenni.

Implicazioni e futuro delle normative

Per le aziende tech, la legge impone un adeguamento grafico e operativo delle loro interfacce nei casi di accesso da parte di minori, con obbligo di visibilità delle etichette e impossibilità di evitarle.

Per le famiglie, l’obbligo costituisce uno strumento di trasparenza: un messaggio chiaro sui rischi associati a specifiche feature può contribuire a decisioni più informate riguardo all’uso dei social da parte dei figli.

La normativa anticipa un modello che potrebbe essere replicato in altre giurisdizioni, in considerazione della crescente attenzione verso le pratiche persuasive delle piattaforme digitali e i loro effetti sulla salute psicologica dei giovani.

La legge non affronta questioni come l’accesso alla piattaforma o la raccolta dati, ma si focalizza su avvisi preventivi come primo passo verso una maggiore responsabilità delle piattaforme nei confronti degli utenti più vulnerabili.

Resta aperto il dibattito sull'efficacia delle etichette nell’effettivo cambiamento comportamentale degli utenti – un aspetto che richiederà studi di valutazione approfonditi.

Il provvedimento sancisce una novità: le etichette di avvertimento diventano uno strumento istituzionale di prevenzione digitale, pensato per intervenire non sulla libertà di accesso, ma sulla consapevolezza. Questo come parte di una strategia complessiva per proteggere il benessere mentale dei minorenni.