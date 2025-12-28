Al TechCrunch Disrupt del 27 dicembre 2025, Thomas Green di Insight Partners, Katie Stanton di Moxxie Ventures e Sangeen Zeb di GV hanno delineato le strategie chiave per affrontare con successo un round di Series A in un mercato sempre più selettivo e influenzato dall’AI.

L'importanza dei risultati concreti

Thomas Green ha evidenziato come, nonostante la contrazione nel numero di round finanziati, le dimensioni delle operazioni siano in crescita. Questo scenario richiede maggiore selettività: "Non vale la pena accettare finanziamenti se non si crede nel potenziale di crescita del business", ha affermato Green.

Questo cambiamento segna una distinzione netta tra le startup con reale potenziale di crescita e i progetti di dimensioni ridotte o con ambizioni limitate.

Sangeen Zeb, di GV, ha posto l'accento sul product-market fit, sostenuto da una crescita costante: "Deve essere evidente in ogni trimestre". Katie Stanton ha ribadito l'importanza di dimostrare la capacità di vendere ripetutamente e di crescere in un mercato ampio e in espansione. L'obiettivo è dimostrare la scalabilità e la ripetibilità del modello di business, non solo presentare un'idea o un buon pitch.

Resilienza e visione a lungo termine

Oltre ai risultati tangibili, gli investitori ricercano founder con visione e tenacia. Stanton ha sottolineato come sia diventato più facile avviare un'azienda, ma più difficile costruire qualcosa di duraturo.

Zeb ha evidenziato l'importanza della passione, mentre Green ha invitato a non considerare l'AI come un prerequisito: "L'assenza di AI non significa necessariamente la mancanza di asset interessanti".

Differenziarsi nel settore dell'AI, ormai saturo, richiede un ritorno alle domande fondamentali: quale sarà il percorso distintivo in un mercato così affollato? Green cerca questo tipo di pensiero strategico, soprattutto in contesti competitivi con aziende consolidate o soluzioni standardizzate.

Impatto e selettività

Nonostante le fluttuazioni del mercato, i criteri di valutazione degli investitori rimangono sostanzialmente invariati. Green ha sintetizzato: "La soglia è alta, ma siamo pronti a investire se il potenziale di crescita è significativo".

Le opportunità sono limitate a progetti ambiziosi, ben strutturati e con una traiettoria di crescita dimostrabile.

Startup europee e globali: la sfida della Series A

Queste considerazioni si allineano con le tendenze già osservate: ottenere un finanziamento di Series A è sempre più complesso e richiede tempi più lunghi. Un'analisi del Wall Street Journal ha rivelato che solo l'11% delle startup seed nel periodo 2020-metà 2025 ha ottenuto un round A, con ritardi fino a 34 mesi. Tra le cause principali: un mercato IPO debole, tassi d'interesse elevati e un rallentamento dei capitali di rischio. L'AI continua a favorire alcune aziende, mentre molte altre diventano "zombie", sopravvivendo senza una crescita sufficiente per attrarre investitori.

Durante il Disrupt 2025, Leslie Feinzaig ha suggerito di prepararsi per il round A con largo anticipo, monitorando le metriche idealmente 12-18 mesi prima della raccolta. Lo storytelling non è più sufficiente: i deck devono essere supportati da dati concreti e dinamiche finanziarie verificabili.

Nel contesto attuale, le startup devono presentare storie credibili, basi solide e founder con una visione chiara, anche al di fuori del settore AI. Il successo deriva da una visione chiara, metriche solide e crescita costante.

Nel nuovo ciclo di fundraising, la combinazione di ambizione, dati concreti e resilienza dei founder rappresenta la chiave per il successo. Il mercato è esigente, ma premia chi costruisce, misura e comunica con rigore.