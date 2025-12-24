Il 23 dicembre 2025 segna una svolta nel mercato statunitense dei droni: la Federal Communications Commission (FCC), su impulso dell’amministrazione Trump, ha inserito nel suo “Covered List” tutte le nuove categorie di droni stranieri (velivoli e componenti critici), definendoli «non accettabili per la sicurezza nazionale» e vietandone l’importazione negli Stati Uniti.

Il provvedimento

La decisione, formalizzata in un fact‑sheet pubblicato lunedì, ha aggiunto al “Covered List” tutti gli UAS (Uncrewed Aircraft Systems) e i loro componenti critici prodotti all’estero, motivando la scelta con il rischio che «criminali, attori stranieri ostili e terroristi» possano utilizzarli per minacce alla sicurezza interna.

Il presidente della FCC, Brendan Carr, ha approvato il provvedimento, coerente con la strategia di Donald Trump per promuovere una «supremazia statunitense nei droni» e liberare il settore dalle influenze straniere.

I produttori colpiti: DJI, Autel e altri

L’impatto è diretto sui principali produttori cinesi come DJI e Autel, la cui distribuzione negli Stati Uniti viene bloccata per i modelli futuri. DJI, leader globale con una quota stimata tra il 70% e il 90% del mercato commerciale, governativo e hobbistico USA, vede sospesa ogni nuova commercializzazione. Tuttavia, i modelli già approvati restano utilizzabili e in vendita fintanto che hanno ricevuto autorizzazione pregressa.

Reazioni e tensioni diplomatiche

DJI ha definito il divieto «deludente» e privo di evidenze, accusando il provvedimento di essere un atto di protezionismo che non rispetta la trasparenza del mercato. Il Ministero del Commercio cinese ha definito la mossa statunitense «pratica sbagliata» e ha preannunciato misure a difesa dei propri interessi economici.

Effetti sull’industria USA

Il settore si avvia verso una fase di discontinuità: negli Stati Uniti quasi mezzo milione di piloti commerciali e hobbisti dipendono dalla tecnologia DJI, utilizzata in agricoltura, edilizia, sicurezza e riprese. Senza concorrenza globale, molti denunciano costi più alti e prestazioni inferiori dei droni americani. Per alcune imprese sarà indispensabile immagazzinare scorte o adattarsi alle alternative disponibili.

Alcuni piccoli produttori nazionali, come Hylio nel settore agricolo, vedono questa scelta come un’opportunità, pur definendo la portata del provvedimento «straordinaria» per la sua formula “tutto compreso”. Il settore pubblico, legato a DJI per via del rapporto qualità/prezzo, potrà mantenere gli asset esistenti, ma avrà limitate possibilità di aggiornamento.

Verso un nuovo sviluppo americano dei droni?

Il divieto arriva a seguito di un contesto normativo iniziato con l’ordine esecutivo “Unleashing American Drone Dominance” di giugno 2025, che favoriva lo sviluppo domestico e disponeva che solo droni Usa fossero impiegati in progetti avanzati come eVTOL o approvazioni rapide tramite AI. Inoltre, la National Defense Authorization Act 2025 imponeva entro il 23 dicembre un audit sui prodotti DJI: scaduto il termine senza evidenze, la decisione è stata presa per decreto interministeriale.

Resta aperta una via per deroghe: nuovi modelli potrebbero ottenere approvazione se riconosciuti sicuri dal Dipartimento della Difesa o dell’Interno. Ma finché il divieto rimane in vigore, molte aziende guardano verso fornitori nazionali e sinergie con iniziative governative per sostenere l’industria interna.

La mossa fa parte di un trend di decoupling tecnologico dagli ecosistemi cinesi, che include settori come telecomunicazioni e sicurezza informatica. I prossimi mesi saranno cruciali per capire se l’industria americana riuscirà a colmare il gap in innovazione e costi, trasformando la crisi in una svolta strategica.