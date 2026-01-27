Nonostante il valore di mercato di Airtable sia passato da 11,7 a circa 4 miliardi di dollari, il fondatore e Ceo Howie Liu rilancia con Superagent, il primo prodotto stand-alone dell’azienda, pensato per orchestrare una nuova generazione di agenti AI. Questo calo di valutazione, pur incidendo sulle stock option e sulle aspettative degli investitori, non ha compromesso la solidità finanziaria di Airtable. L’azienda genera un fatturato significativo e mantiene ancora in cassa metà dei capitali raccolti. Pertanto, nonostante una diminuzione del “valore percepito”, la struttura reale e operativa dell’azienda rimane intatta.

Superagent: coordinazione multi-agente al posto delle pipeline LLM

L’innovazione principale di Superagent risiede nella sua capacità di operare non come una sequenza di richieste all’AI, ma come una rete di agenti specialisti che lavorano in parallelo. Liu sottolinea questa differenza: “Non stai dando istruzioni a un’AI, stai coordinando un team”. Il sistema elabora un piano di ricerca, attiva agenti dedicati a specifici settori come finanza, concorrenza, management e notizie, per poi restituire un output sintetico ma interattivo, arricchito da visualizzazioni, dati demografici e timeline facilmente consultabili.

Un salto architetturale nel no-code democratico

Airtable, piattaforma no-code che consente di sviluppare applicazioni personalizzate tramite super-database collaborativi, impiega oltre 700 dipendenti e serve più di 500.000 organizzazioni, tra cui l’80% delle Fortune 100.

Si tratta di un’azienda matura, che scommette sul futuro dell’AI agentistica come nuovo perimetro di evoluzione.

Confronto con il panorama agentistico: i contendenti

Liu posiziona Superagent in contrapposizione a prodotti come Claude di Anthropic e Manus (in fase di acquisizione da parte di Meta), affermando che solo questi possiedono un’architettura di agenti “generalmente capaci, longevi e veramente intelligenti”. A suo dire, la maggior parte degli altri competitor offre semplici workflow basati su LLM, frammentati e rigidi. Sarà compito dei clienti verificare la concretezza di questa distinzione.

Risorse AI e strategia finanziaria

Dietro Superagent vi è una mossa strategica ben definita: il CTO David Azose, ex capo dell’ingegneria per i prodotti business di ChatGPT, guida questa nuova divisione.

L’acquisizione di DeepSky, una startup di AI agenti che aveva raccolto 40 milioni, ha fornito il team di gestione per il nuovo prodotto, che opererà in semi-autonomia rispetto ad Airtable.

Il modello di pricing, ancora in fase di definizione, dovrebbe partire da circa 20 dollari al mese per utente, fino a 200 dollari per utenti avanzati, includendo generosi crediti di inferenza. Liu afferma: “Non stiamo ottimizzando per i margini di profitto”, evidenziando la natura strategica del lancio.

Valore “di carta” riscritto come opportunità

Airtable ha registrato una diminuzione di circa 7,7 miliardi di dollari nella sua capitalizzazione sulle piattaforme secondarie. Tuttavia, Liu considera questo un vantaggio: le stock option diventano più attrattive e si apre un’opportunità per reclutare e motivare talenti con potenziale di crescita reale.

L’azienda non necessita di un nuovo round di finanziamento, essendo autonoma e libera di investire con flessibilità strategica.

Wartime leadership: agilità e creatività

Liu descrive il suo approccio come “wartime leadership”: un mindset orientato all’adattamento rapido, non belligerante, definito come “il modo di governare che crea più valore in questo momento” e, allo stesso tempo, “il più entusiasmante”. In questo contesto, Superagent rappresenta la volontà di reinventare il core business anziché limitarsi a difenderlo.

Il lancio di Superagent segna non solo un passo tecnologico, ma anche un riorientamento culturale: dal no-code come strumento democratico al no-code come ambiente in cui l’intelligenza artificiale diventa un agente autonomo. Se il modello manterrà le sue promesse, Airtable potrebbe affermarsi come un attore di primo piano nel mercato emergente degli AI agenti.