Una svolta storica nel processo Haber‑Bosch, utilizzato da oltre un secolo per la produzione industriale di ammoniaca, potrebbe essere realizzata grazie alla tecnologia di Ammobia. La startup statunitense ha sviluppato una versione innovativa, denominata “Haber‑Bosch 2.0”, che promette di ridurre drasticamente i costi e le esigenze operative, potenzialmente trasformando il settore chimico e la transizione energetica.

L’innovazione di Ammobia

Ammobia afferma di aver modificato il processo Haber‑Bosch per abbassare i costi fino al 40%, operando a temperature inferiori di circa 150 °C e con pressioni fino a 10 volte inferiori rispetto allo standard, che richiede circa 500 °C e 200 bar.

Questo consente l’uso di pompe e attrezzature meno costose e una riduzione immediata delle emissioni, anche con combustibili fossili. La tecnologia è compatibile con l’energia rinnovabile, poiché la pressione ridotta facilita la gestione di una produzione modulare e dinamica, ideale per sfruttare il surplus elettrico. Ammobia ha raccolto 7,5 milioni di dollari in un seed round da investitori strategici, tra cui ALIAD (Air Liquide), Chevron Technology Ventures, Shell Ventures, Chiyoda Corporation e MOL Switch. L’azienda ha già testato un modulo pilota da circa 10 tonnellate al giorno, con l’obiettivo di avviarne uno su scala commerciale (250 tonnellate/giorno).

Ammoniaca “green”: la prospettiva del climate tech

TechStartups conferma che Ammobia ha raccolto 7,5 milioni di dollari, sottolineando l’ambizione di reinventare la produzione di ammoniaca in chiave “green” e il potenziale di questa materia prima come vettore energetico pulito. L’articolo evidenzia che, se la tecnologia avrà successo su scala, potrà ridurre l'impronta carbonica dell’industria dei fertilizzanti e aprire mercati emergenti legati a energia, trasporto e stoccaggio.

Ammoniaca come vettore energetico

L'uso dell'ammoniaca come vettore energetico e carburante pulito è in crescita nei piani industriali di paesi come Giappone e Corea del Sud, che ne privilegiano la densità energetica e la facilità di trasporto rispetto all'idrogeno.

In questo contesto, una produzione più economica e modulare come quella proposta da Ammobia può favorire la penetrazione su larga scala di soluzioni a basse emissioni, soprattutto se integrate con energie rinnovabili e infrastrutture flessibili.

Modularità e sicurezza operativa

Dal punto di vista operativo, la modularità e la scala ridotta (250 tonnellate/giorno per unità) di Ammobia consentono una distribuzione geografica della produzione, avvicinandola ai consumatori legati all'agricoltura, all'industria chimica e alla logistica marittima. Questo incide sulla resilienza delle supply chain, riducendo la dipendenza da impianti centralizzati e lunghi trasporti. Inoltre, l’abbattimento delle pressioni e delle temperature migliora la sicurezza operativa e ne permette l’impiego in contesti decentralizzati.

I prossimi sviluppi

Con i fondi raccolti, Ammobia intende costruire un impianto pilota con le caratteristiche del modulo commerciale in scala ridotta (~10 tonnellate/giorno). Il passo successivo è la scalabilità industriale e la dimostrazione economica presso gli utenti finali. Il mercato potenziale va oltre i fertilizzanti: includendo energie pulite, trasporto marittimo e materia prima per la chimica, questa tecnologia può diventare una leva strategica per la decarbonizzazione. La sua diffusione dipenderà dalla flessibilità regolamentare e dagli incentivi per la “green ammonia”.

Ammobia rappresenta un modello di innovazione climatico‑industriale: una sintesi di ingegneria avanzata e reaction engineering applicati a un processo marginale nell’agenda della decarbonizzazione. Se questa “Haber‑Bosch 2.0” manterrà le promesse, potrà diventare una tecnologia chiave nella transizione energetica del settore chimico e agricolo.