Anduril Industries ha presentato l’AI Grand Prix, un’iniziativa unica nel suo genere: una competizione di drone racing in cui l’autonomia del drone, guidata da software, ha la precedenza su qualsiasi intervento umano. L’obiettivo non è premiare il miglior pilota, ma la migliore capacità di progettare un sistema autonomo in grado di pilotare un drone velocissimo e preciso.

Origine e concept dell’AI Grand Prix

L’idea nasce da una riflessione interna sul reclutamento: sponsorizzare una gara tradizionale di droni, ha rivelato il fondatore Palmer Luckey, sarebbe stato “una cosa davvero stupida” per Anduril, perché contraddirebbe la missione dell’azienda basata sull’autonomia senza supervisione umana.

Così è nata la decisione di creare un evento in cui sono i programmatori — non i piloti — a determinare il risultato attraverso la qualità del software.

Struttura del concorso e premi

L’AI Grand Prix prevede una serie di tre turni di qualificazione a partire da aprile, con la finale fissata a novembre 2026 in Ohio, presso una struttura vicina alla principale sede produttiva di Anduril. Il premio consiste in un montepremi di 500.000 $ da suddividere tra le squadre più performanti, oltre alla possibilità di essere assunte da Anduril, superando il processo di selezione tradizionale.

Unità standard, focus sul software

I partecipanti non utilizzeranno droni di Anduril, bensì i modelli ultraveloci prodotti da Neros Technologies, adatti ai circuiti ristretti della Drone Champions League, co-organizzatrice dell’evento insieme a JobsOhio.

Questo garantisce che il fattore determinante non sia l’hardware, ma il software, il cui stack di autonomia diventa l’unico vero “motore” della competizione.

Profilo dei partecipanti e vincoli geopolitici

La competizione è aperta a squadre internazionali, con l’esplicita esclusione della Russia, giustificata da “attive invasioni in Europa” e riferimenti analoghi a quanto fatto dalla Coppa del Mondo. Team cinesi sono ammessi, ma l’assunzione da parte di Anduril è subordinata a interviste e verifica delle qualificazioni, con ulteriori restrizioni se si tratta di personale legato all’esercito cinese.

Un nuovo modello per il recruiting nel tech

Con l’AI Grand Prix, Anduril istituisce un nuovo paradigma per il reclutamento: anziché valutare candidati attraverso curriculum e colloqui, premia la performance in situ.

Il software diventa un biglietto da visita, un “portfolio pubblico” in ambiente competitivo reale, trasparente e misurabile. Questa strategia evidenzia una visione più ampia: l’autonomia non è una promessa futura, ma una capacità concreta da dimostrare. Se il concorso avrà successo, Anduril prevede di estenderlo ad altri ambiti come corse subacquee, terrestri o addirittura spaziali. Nel contesto attuale, dove la guerra per il talento nella tecnologia è sempre più serrata, il modello dell’AI Grand Prix rappresenta un esperimento audace: trasparente, performativo e direttamente collegato a opportunità professionali reali. Affidando al software il ruolo protagonista, Anduril cambia le regole del gioco — per il reclutamento come per la tecnologia stessa. L’autonomia non è più un traguardo da raggiungere, ma una prova da superare in pista.