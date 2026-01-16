Il 15 gennaio 2026, TechCrunch ha documentato come l’Iran stia vivendo una delle più estese interruzioni dell’accesso a Internet della sua storia recente: oltre 92 milioni di persone sono rimaste senza connessione per più di 170 ore, superando i blackout del 2019 e del 2025. Questo episodio si posiziona tra i più prolungati a livello globale.

A livello nazionale, l’interruzione è stata attivata intorno all’8 gennaio, in concomitanza con l’acuirsi delle proteste iniziate il 28 dicembre 2025 a causa del crollo della valuta e dell’inflazione.

Blackout: un evento senza precedenti recenti

Il blackout, sorprendente per la sua estensione, ha escluso quasi completamente le comunicazioni, interrompendo sia la rete fissa sia quella mobile in molte aree e coinvolgendo, in misura diversa, strutture governative e civili.

Secondo Isik Mater, direttore della ricerca di NetBlocks, questa è la terza interruzione più lunga nella storia recente, dopo quelle del Sudan (circa 35 giorni) e della Mauritania (22 giorni).

Le voci di TechCrunch e Amnesty International

TechCrunch ha riferito che «l’Iran’s shutdowns remain among the most comprehensive and tightly enforced nationwide blackouts», isolando la popolazione e impedendo qualsiasi flusso comunicativo significativo.

Amnesty International ha avvertito che tale interruzione rappresenta una violazione del diritto umano fondamentale all’informazione, «un tentativo deliberato di nascondere le gravi violazioni dei diritti umani e crimini cui si ricorre per reprimere le proteste».

Blackout come strategia autoritaria

L’Iran ha una storia pluriennale di blackout mirati. Nel novembre 2019, durante le proteste definite «Bloody November», fu imposto un blocco quasi totale della rete per una settimana. Nel giugno 2025, un altro blackout durò 12 giorni nel contesto del conflitto con Israele.

Queste misure rientrano in una strategia sistematica volta a contenere le mobilitazioni popolari e a manipolare le informazioni interne.

Impatto dell'isolamento digitale

L’isolamento digitale ha impedito la testimonianza delle proteste all’esterno, riducendo le possibilità di documentazione dei soprusi. In questo senso, il blackout ha facilitato quella che Amnesty International ha definito «impunità per crimini di Stato».

Tuttavia, il blackout — sommato al clima di repressione, arresti di massa e violenza — ha suscitato reazioni internazionali. Si teme che la crisi interna possa intensificarsi, con ripercussioni geopolitiche e sulla stabilità regionale.

La durata record del blackout potrebbe segnare un punto di svolta, segnalando la crescente fragilità del regime o un nuovo livello di controllo digitale a lungo termine.

In sintesi, il blackout internet diventa non solo strumento repressivo, ma anche sintomo della crisi profonda che attraversa l’Iran: isolamento digitale, repressione politica e scontro tra popolo e potere segnano in modo drammatico questa fase storica.