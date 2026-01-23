Kais Khimji, ex partner di Sequoia Capital, ha lanciato Blockit, una startup che punta a rivoluzionare la gestione degli appuntamenti. L'intelligenza artificiale autonoma di Blockit è capace di contrattare direttamente con i calendari, eliminando interazioni manuali e condivisione di link.

Blockit: l’agenda automatizzata

Il sistema è intuitivo: si include l’agente Blockit in copia in una email o un messaggio Slack, specificando le preferenze (quali riunioni sono prioritarie e quali flessibili). L’AI negozia orari e luoghi senza ulteriori passaggi.

Secondo Khimji, i progressi dei modelli linguistici (LLM) permettono di automatizzare conversazioni complesse, rendendo Blockit più efficace di piattaforme come Clara Labs o x.ai.

Il percorso di Blockit

L’idea risale agli studi universitari di Khimji ad Harvard, ed è stata rilanciata in forma tecnologicamente avanzata. A guidare il seed round da 5 milioni di dollari è stata Sequoia Capital. Il partner Pat Grady ha commentato: «Blockit ha il potenziale per diventare un business da oltre 1 miliardo di dollari di fatturato, e Kais è la persona giusta per guidarlo».

Team e contesto

Al fianco di Khimji c’è John Hahn, veterano di Timeful, Google Calendar e Clockwise. Insieme descrivono Blockit come un “social network del tempo”, dove gli agenti AI negoziano tra loro sui calendari, senza intervento umano.

Si tratta di un approccio fondato su “context graphs”, un concetto elaborato da Foundation Capital che punta a cogliere il «perché» delle decisioni organizzative, traducendolo in logiche operative utilizzabili dall’AI.

Adozione e prezzi

Blockit è già operativo presso oltre 200 realtà, tra cui startup AI come Together.ai, fintech come Brex, società di robotica come Rogo e firme di VC come a16z, Accel e Index. Dopo un periodo di prova gratuito di 30 giorni, l’abbonamento costa 1.000 dollari all’anno per utenti singoli e 5.000 dollari per le licenze team, con supporto multiutente.

I numeri di Blockit

Blockit ha già gestito oltre 2.000 email di scheduling, restituendo agli utenti 139 ore e riducendo i tempi di risposta di 638 giorni complessivi.

L’AI offre un vantaggio misurabile in termini di efficienza operativa.

La differenza rispetto agli strumenti legacy sta nell’autonomia: è l’agente AI a gestire completamente le negoziazioni e i confronti tra calendari, preservando le regole sociali che gli strumenti link-based non rispettano sempre.

Un nuovo modello di produttività

L’avvento di agenti AI nella pianificazione rappresenta un salto di paradigma nella gestione del tempo: non più tool passivi, ma assistenti capaci di operare come executive assistant digitali. Se il potenziale di Blockit si confermerà, potremmo assistere a una ridefinizione della produttività personale.

Questo progetto si inserisce nel filone delle tecnologie di agenti intelligenti che agiscono in autonomia per risolvere problemi reali, elevando il ruolo dell’AI da supporto a protagonista attivo nella workflow automation.

Blockit si propone come soluzione che non solo razionalizza il tempo, ma lo negozia. L’AI qui comprende preferenze, priorità e contesto, e agisce in modo proattivo e negoziato.