La storia di Hupo rappresenta un esempio di pivot strategico ben riuscito nel mondo delle startup. Nata nel 2022 come Ami, piattaforma focalizzata sul benessere mentale, la società ha saputo evolversi in una soluzione di AI sales coaching specifica per fintech, banche e assicurazioni. Fin dalla fase seed, Meta ha supportato la startup, promuovendo una visione orientata all’integrazione nel lavoro quotidiano, evitando strumenti percepiti come distaccati dalla realtà.

Justin Kim, cofondatore e CEO, ha riflettuto sul tema della performance sia nello sport che nel lavoro: “Cosa guida la performance?

La resilienza mentale emergeva come fattore comune”, spiega Kim, sottolineando come l’esperienza con Meta abbia rafforzato l'importanza di strumenti integrati nel flusso operativo.

Il passaggio da mental wellness a coaching contestuale

La trasformazione da Ami a Hupo è avvenuta grazie a una riconnessione delle tecnologie cognitive con la realtà operativa del sales coaching. L’obiettivo non è sostituire il giudizio umano, ma supportare i team nei momenti decisivi, come le conversazioni di vendita. L'attenzione rimane sulla performance su larga scala: nel settore bancario e assicurativo, i risultati variano non tanto per motivazione, quanto per differenze in formazione, feedback e fiducia. Il coaching tradizionale ha dei limiti – i manager non possono essere ovunque – e l’AI, capace di interpretare le conversazioni in tempo reale, diventa uno strumento di scalabilità e coerenza.

Meta, con il suo investimento iniziale, ha contribuito a orientare questo approccio pragmatico, radicato nei comportamenti reali degli utenti, evitando soluzioni astratte.

Espansione e clientela di riferimento

Hupo ha annunciato una Serie A da 10 milioni di dollari, guidata da DST Global Partners e con la partecipazione di Collaborative Fund, Goodwater Capital, January Capital e Strong Ventures. Il capitale totale raccolto dalla fondazione ammonta a 15 milioni di dollari.

La startup, con sede a Singapore, serve già numerosi clienti tra Asia ed Europa, tra cui Prudential, AXA, Manulife, HSBC, Bank of Ireland e Grab. I contratti, in media, si espandono da 3 a 8 volte entro i primi sei mesi, un indicatore dell'efficacia percepita dai partner.

Obiettivo Stati Uniti

Hupo prevede di entrare nel mercato statunitense nella prima metà del 2026, dove i modelli finanziari distribuiti richiedono sistemi di coaching scalabili. Il CEO Justin Kim ha sviluppato una profonda conoscenza del settore durante la sua esperienza in Bloomberg e nella fintech sudcoreana Viva Republica (Toss), competenze che hanno plasmato l’approccio personalizzato della piattaforma per prodotti finanziari, obiezioni comuni, tipologie di clientela e requisiti normativi.

Trend di settore e impatto competitivo

Il successo di Hupo si inserisce nella crescente domanda di soluzioni di AI sales coaching verticali, soprattutto in settori regolamentati come i servizi finanziari.

L’uso di modelli basati su dati reali e comportamenti specifici del settore si distingue dalla pratica comune di privilegiare la tecnologia rispetto al contesto operativo dell’azienda.

Parallelamente, altre aziende nel coaching professionale stanno evolvendo: ciò evidenzia una tendenza più ampia, con l’AI che ridefinisce formazione, feedback e sviluppo professionale.

Il modello di Hupo – coaching in tempo reale, contesto specifico, scalabilità – offre un esempio di come le tecnologie cognitive possono trasformare processi critici in ambienti regolamentati.

In sintesi, Hupo dimostra come un pivot ben gestito – da benessere mentale a sales coaching – possa ridefinire l'obiettivo di una startup, mantenendo la coerenza con la missione originaria e trovando un mercato in crescita.

L’espansione negli Stati Uniti rappresenta il prossimo passo naturale di un percorso già in fase di sviluppo, con potenziali implicazioni per il settore fintech e per l’adozione dell’AI in contesti enterprise.