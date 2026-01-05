Una vicenda insolita ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle piattaforme di delivery: un conducente di DoorDash avrebbe falsificato una consegna, inviando una foto generata con AI al posto della prova di avvenuta consegna a domicilio. La vicenda, segnalata il 27 dicembre 2025 da un post su X dell’autore Byrne Hobart, ha avuto ampia risonanza sui social media, spingendo l’azienda ad avviare un’indagine.

Come funzionava la frode

Byrne Hobart, residente ad Austin, ha raccontato di aver ricevuto una notifica di consegna con una foto scattata davanti alla sua porta, ma di non aver trovato il cibo.

Secondo Hobart, la foto era stata generata con l'AI, sovrapponendo l'immagine del pacco a quella della porta di casa. Hobart ha inoltre sottolineato come il sistema fosse “facile da falsificare”. Un altro utente ha segnalato un episodio simile, che coinvolgeva lo stesso conducente di DoorDash, avvalorando i sospetti.

La risposta di DoorDash

DoorDash ha reagito prontamente. Un portavoce ha confermato che, a seguito di una rapida indagine, l’account del conducente è stato disattivato permanentemente, il cliente è stato rimborsato integralmente e l’ordine è stato sostituito. L’azienda ha ribadito la sua politica di “tolleranza zero” verso le frodi, basata su strumenti tecnologici e controlli umani per individuare gli abusi.

Le vulnerabilità del sistema di verifica

L’incidente mette in discussione l'efficacia del sistema di verifica tramite immagini. Hobart ha ipotizzato che il conducente abbia utilizzato un dispositivo jailbroken o un account compromesso per sfruttare la funzione che recupera le foto di consegne precedenti allo stesso indirizzo. In mancanza di sistemi di protezione, come watermark temporali o video in diretta, il sistema è vulnerabile a manipolazioni.

L'aumento delle frodi con l'AI

Episodi come questo sono sempre più frequenti. Sia i clienti (che modificano le immagini del cibo per ottenere rimborsi fraudolenti) sia i corrieri ricorrono all'AI. Le immagini manipolate, spesso realistiche, mettono a dura prova i sistemi di verifica dei servizi, minando la fiducia e aumentando i costi operativi.

Piattaforme ed esperti valutano misure più severe per ridurre il rischio di frodi digitali.

Le strategie per rafforzare la sicurezza

Per contrastare queste minacce, le piattaforme di delivery potrebbero:

utilizzare la geolocalizzazione in tempo reale per verificare la presenza del conducente;

richiedere video con timestamp al momento della consegna;

implementare watermark univoci e sistemi di identificazione del dispositivo per le immagini;

attivare verifiche manuali nei casi sospetti;

condividere i dati relativi agli abusi con altre aziende del settore.

L’uso fraudolento dell’intelligenza artificiale nel settore del delivery rappresenta un cambiamento radicale: da strumento di efficienza a mezzo di disinformazione. Per tutelare la fiducia di utenti, conducenti onesti e piattaforme, è fondamentale sviluppare sistemi di autenticazione più efficaci.