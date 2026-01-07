L'accelerazione della digital health porta con sé nuove sfide. Una recente ricerca delle università di Cornell e Chicago solleva un allarme ambientale: se non si interviene su design e produzione, i wearable sanitari potrebbero generare oltre un milione di tonnellate di e-waste entro il 2050, con circa 100 milioni di tonnellate di CO₂.

Impatto ambientale dei dispositivi wearable

Lo studio, pubblicato su Nature, parte da una proiezione: la domanda globale di dispositivi indossabili sanitari potrebbe crescere fino a 2 miliardi di unità annue, circa 42 volte rispetto ai livelli attuali.

Su questa scala, l’impatto ambientale diventerebbe massiccio, con oltre un milione di tonnellate di rifiuti elettronici e 100 milioni di tonnellate di emissioni di gas serra entro il 2050. Questo dato è tanto più rilevante in un contesto globale già segnato da una rapida crescita dell’e-waste: nel 2022, il mondo ha prodotto 62 milioni di tonnellate, con tassi di riciclo di poco superiori al 20 %.

Il ruolo delle schede elettroniche

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la principale fonte dell'impronta carbonica non è la plastica, bensì la scheda a circuito stampato (PCB), ovvero il cuore elettronico del dispositivo: essa incide fino al 70 % sul totale. Il processo di estrazione, purificazione dei materiali e produzione risulta particolarmente energivoro.

Strategie per la riduzione dell'impatto ambientale

Il gruppo di ricerca propone alcune soluzioni di design ad alto potenziale:

Sostituire metalli rari come l’oro con rame, argento o alluminio nei chip, riducendo fino al 30 % le emissioni e, in modo ancora più significativo, i livelli di tossicità ambientale.

con rame, argento o alluminio nei chip, riducendo fino al 30 % le emissioni e, in modo ancora più significativo, i livelli di tossicità ambientale. Progettare dispositivi modulari , con componenti riutilizzabili (come il circuito) e coperture sostituibili, riducendo fino al 60 % l’impatto per unità d’uso.

, con componenti riutilizzabili (come il circuito) e coperture sostituibili, riducendo fino al 60 % l’impatto per unità d’uso. Utilizzare elettricità da fonti rinnovabili, abbassando fino al 50 % l’impronta carbonica, anche se senza intervenire significativamente su ecotossicità o consumo d’acqua.

Un approccio realmente sostenibile richiede dunque una visione di sistema, che vada oltre la sostituzione di materiali e punti a una progettazione consapevole lungo tutto il ciclo di vita.

Verso un futuro sostenibile

Il boom atteso nei wearable sanitari è solo una delle componenti del problema globale dell’e-waste. La crescita di questi dispositivi si intreccia con trend analoghi in altri settori dell’elettronica e rischia di aggravare lo squilibrio tra produzione e gestione responsabile. Occorrono regolamenti più stringenti, standard di durabilità e infrastrutture di raccolta adeguate, affiancati all’innovazione industriale.

L’analisi Cornell-Chicago mostra come, quando i dispositivi vengono prodotti e distribuiti su scala globale, piccoli dettagli progettuali – metallo usato, struttura modulare, fonte energetica – influiscano in modo esponenziale sull’impatto ambientale. È il momento di ripensare la tecnologia sanitaria indossabile in chiave di sostenibilità.

Non si tratta di interrompere lo sviluppo dei wearable, ma di accompagnarlo con scelte industriali e politiche che garantiscano la salute, sia individuale che del pianeta, anche in futuro.