Biotics AI, startup nel settore health‑tech, vincitrice del TechCrunch Disrupt Battlefield 2023, ha ricevuto l’approvazione dalla Food and Drug Administration statunitense per il suo software AI applicato alle ecografie fetali. Un risultato significativo nell’integrazione tra machine learning, imaging medico e processi clinico‑regolatori.

Come funziona il software AI di Biotics AI

Il sistema utilizza tecniche di computer vision per supportare l'esame ecografico ostetrico in diverse fasi: verifica della qualità dell’immagine, completezza anatomica, generazione automatica dei referti e integrazione nei flussi di lavoro clinici.

Il fondatore e CEO Robhy Bustami spiega che l’obiettivo è potenziare il ruolo dell’ecografia prenatale, spesso “la pietra angolare” del monitoraggio della gravidanza, ma soggetta a immagini di scarsa qualità che possono portare a diagnosi errate o ritardate.

Il prodotto è stato validato su un dataset diversificato composto da circa 11 000 ecografie. La sfida principale, secondo Bustami, è stata garantire l’affidabilità del modello su diversi gruppi demografici, in particolare quelli a rischio di esiti perinatali negativi.

Il percorso regolatorio per l’approvazione

L’approvazione FDA è il risultato di un percorso durato meno di tre anni. Secondo Bustami, la strategia vincente è stata progettare simultaneamente prodotto, validazione clinica e percorso regolatorio, piuttosto che seguire un approccio sequenziale.

In questo modo, l’azienda è riuscita ad avanzare rapidamente senza compromettere la robustezza e la compliance.

L'innovazione AI nelle ecografie fetali

Biotics AI non è l’unico operatore a innovare in questo ambito: BrightHeart, azienda francese, ha ottenuto l’approvazione FDA per un software dedicato alla valutazione del cuore fetale. Questo sistema specifico migliora la rilevazione di difetti cardiaci congeniti (CHD), uno dei problemi più complessi e critici nell’ambito delle ecografie prenatali.

BrightHeart ha presentato al congresso SMFM 2025 (Society for Maternal‑Fetal Medicine) due studi clinici che evidenziano come l’AI possa aumentare la sensibilità diagnostica fino al 15% e ridurre il tempo di lettura del 18%, con una sensibilità fino al 98,7% e una specificità del 97,7%.

Dati che confermano l’impatto potenziale sulla qualità della diagnosi prenatale.

L'impatto sui sistemi sanitari e l'equità clinica

Negli Stati Uniti, i risultati prenatali materni restano tra i peggiori tra i paesi ad alto reddito, con tassi di mortalità materna particolarmente elevati tra le donne di colore. Biotics AI mira a mitigare queste disuguaglianze offrendo uno strumento che monitora in tempo reale la qualità dell’immagine e supporta il clinico nel referto, rendendo gli esami più affidabili e meno soggetti a errori operatore‑dipendenti.

Con l’approvazione FDA, l’azienda intende ora concentrarsi sulla diffusione su larga scala del sistema all’interno dei sistemi sanitari statunitensi, oltre ad arricchirlo con funzionalità aggiuntive nell’ambito della medicina fetale e della salute riproduttiva.

La nuova fase dell’AI applicata alla diagnostica prenatale

Il caso di Biotics AI conferma una tendenza più ampia: l’AI non sostituisce i medici, ma struttura i dati, verifica la qualità clinica e automatizza processi per restituire al professionista tempo, precisione e controllo. È un’evoluzione che risponde a un’esigenza reale di assistenza diagnosi più equa ed efficiente.

Integrare fin dalle fasi iniziali lo sviluppo del prodotto con la validazione clinica e la compliance regolatoria si sta rivelando una strategia efficace per accelerare il time‑to‑market delle tecnologie mediche basate sull’AI.

Rimane cruciale, tuttavia, monitorare attentamente l’uso reale dei sistemi AI, verificando che le performance osservate nei dataset di training si traducano in benefici concreti nella pratica clinica, in termini di accuratezza, tempestività diagnostica e riduzione delle disuguaglianze.

In sintesi, l’FDA ha autorizzato il software AI di Biotics AI per le ecografie fetali. Il sistema offre un supporto tecnologico significativo alla qualità dell’imaging, all’automazione dei referti e al flusso clinico. In parallelo, altri attori come BrightHeart stanno rivoluzionando ambiti specifici come la cardiologia fetale. Il panorama della diagnostica prenatale sta cambiando: l’AI non è più una promessa, ma una realtà con potenzialità concrete e misurabili.