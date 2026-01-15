Nel 2025 si conferma una chiara evoluzione nel modello economico delle app mobili: i download globali sono in calo per il quinto anno consecutivo, ma la spesa degli utenti tocca nuovi picchi, avvicinandosi ai 156 miliardi di dollari.

Tendenze globali: meno download, più spesa

Secondo il report annuale di Appfigures, i download di app e giochi su App Store e Google Play sono stati circa 106,9 miliardi nel 2025, con un calo del 2,7% rispetto al 2024. Allo stesso tempo, la spesa degli utenti è aumentata del 21,6%, raggiungendo circa 155,8 miliardi di dollari.

Questa dinamica evidenzia una transizione verso un'economia delle app sempre più focalizzata su acquisti in-app e abbonamenti.

Ricavi: giochi vs app non-game

I giochi per dispositivi mobili rappresentano ancora una quota significativa della spesa, con 72,2 miliardi di dollari (+10% su base annua), pari a circa il 46% del totale. Tuttavia, le app non-game emergono come il vero motore del mercato: la spesa relativa è aumentata del 33,9%, raggiungendo gli 82,6 miliardi di dollari. Per la prima volta, la spesa complessiva per le app non-game supera la quota dei giochi, segnando una svolta nel settore.

Stati Uniti: un trend simile

Anche negli Stati Uniti si osserva lo stesso andamento. Nel 2025, la spesa degli utenti ha raggiunto i 55,5 miliardi di dollari, con un aumento del 18,1% rispetto all'anno precedente.

I download totali sono diminuiti a 10 miliardi (-4,2%). Anche in questo caso, il contributo delle app non-game è stato determinante: gli utenti hanno speso 33,6 miliardi (+26,8%), mentre la spesa per i giochi è cresciuta solo del 6,8%, attestandosi a 21,9 miliardi.

Monetizzazione: strategie in evoluzione

Il divario tra il calo dei download e la crescita dei ricavi dimostra come gli sviluppatori stiano investendo sempre più nella monetizzazione degli utenti esistenti. Abbonamenti, acquisti in-app e modelli di ricavi ricorrenti offrono margini più stabili e prevedibili, compensando la minore acquisizione di nuovi utenti. Inoltre, si sviluppano servizi complementari per supportare questa transizione: la piattaforma di gestione degli abbonamenti RevenueCat ha raccolto 50 milioni di dollari in Serie C, mentre Appcharge, specializzata nel migliorare la monetizzazione dei giochi, ha annunciato una Serie B da 58 milioni di dollari.

Anche Liftoff Mobile, attiva nel marketing e nella monetizzazione, ha avviato la procedura per un’IPO.

Mercato delle app: maturità e sostenibilità

Il calo dei download e l'aumento della spesa riflettono la crescente maturità del mercato. Dopo il picco del 2020 (circa 135 miliardi di download), il settore si è normalizzato: il valore si sposta sempre più verso la qualità della monetizzazione, piuttosto che sulla quantità di installazioni. Già nel 2024 si era registrata una tendenza simile, anche se meno marcata: download globali in calo del 2,3%, ma spesa in aumento del 15,7% (127 miliardi di dollari).

Implicazioni per sviluppatori e investitori

Per sviluppatori e investitori, questo nuovo scenario suggerisce di concentrarsi su utenti attivi e monetizzabili.

La strategia vincente non è più solo attrarre nuovi download, ma fidelizzare gli utenti esistenti e monetizzarli in modo continuativo. L'attenzione verso le infrastrutture per gli abbonamenti, l'analisi del comportamento in-app e l'ottimizzazione della customer journey è destinata a crescere. Anche gli operatori degli store traggono vantaggio: i ricavi ricorrenti incentivano le piattaforme a investire nella qualità dei contenuti e negli strumenti per gli sviluppatori.

Inoltre, il mercato si sta segmentando: le app che offrono valore continuo (come quelle per la produttività, il fitness o l'utilità) emergono come nuove locomotive, anche in termini di investimenti e innovazione.

In sintesi, il 2025 è caratterizzato da una contrazione delle metriche tradizionali di volume, ma da una forte espansione dei ricavi per le app mobili. L’economia delle app ha superato la fase di startup ipercrescente per entrare in una fase in cui monetizzazione, qualità e sostenibilità fanno la differenza.