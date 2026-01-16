Il fenomeno della “revolving door” nei laboratori di intelligenza artificiale è in rapida accelerazione. Stando a un articolo di TechCrunch del 15 gennaio 2026, tre dirigenti chiave del Thinking Machines Lab di Mira Murati sono passati di recente a OpenAI, e altri due potrebbero seguirli a breve. Nel frattempo, Anthropic continua ad attrarre ricercatori esperti in alignment, tra cui Andrea Vallone, già in forza a OpenAI, ora nel team guidato da Jan Leike.

Questo continuo movimento di figure senior tra i principali attori del settore evidenzia la forte competizione per il talento nell’AI.

OpenAI ha ulteriormente rafforzato la propria squadra con l’arrivo di Max Stoiber, ex direttore engineering di Shopify, chiamato a lavorare su un sistema operativo proprietario. Il trend non è casuale: la domanda di competenze avanzate in sicurezza, alignment e operatività dei sistemi AI cresce, e le grandi aziende non solo attraggono, ma spesso sottraggono i migliori da startup e laboratori emergenti.

Competizione e controllo: il contesto

Il turnover tra laboratori è il sintomo di un ecosistema in cui il controllo del capitale umano è strategico. Thinking Machines Lab — fondata nel 2025 da Mira Murati, ex CTO di OpenAI — era partita con un nucleo di talento proveniente da OpenAI, Meta e Anthropic.

Ma ora la concorrenza si fa più aspra, e i dipendenti si spostano verso chi offre visione, progetti ambiziosi e risorse consolidate.

Le implicazioni per la ricerca e l’innovazione

Questa mobilità rischia di favorire una privatizzazione del sapere. Studi accademici hanno mostrato come il trasferimento di ricercatori di alto profilo dal mondo accademico all’industria diminuisca gradualmente il loro impatto in termini di pubblicazioni e citazioni, favorendo il controllo della ricerca da parte dei grandi gruppi privati.

Ad esempio, una ricerca del 2021 ha evidenziato che il flusso di ricercatori dall’università all’industria è in crescita, con effetti sul potenziale pubblico della ricerca AI. Un’analisi del 2022 ha dimostrato che i talenti più citati sono spesso quelli più richiesti dall’industria, contribuendo a una concentrazione delle capacità innovative nel settore privato.

Mobilità e modelli di spillover: le strategie

Un altro aspetto rilevante è l’effetto “spillover” derivante dalla mobilità delle competenze tra aziende diverse. Un paper del 2025 ha analizzato oltre 460 milioni di dati relativi alla mobilità lavorativa negli USA, scoprendo che le imprese possono trarre vantaggio dall’assunzione di talenti AI provenienti da realtà agili e orizzontali, più di quanto avvenga tramite modelli verticali consolidati. Questo suggerisce che l’innovazione non nasce solo dal reclutamento, ma anche da ambienti capaci di coltivare figure generaliste e adattive.

Il quadro strategico per i laboratori emergenti

I laboratori più giovani che desiderano attrarre e trattenere talenti devono lavorare su diversi fronti: offrire percorsi di crescita distintivi, mantenere un forte imprinting culturale e garantire risorse sufficienti per progetti innovativi.

Il recruiting aggressivo delle grandi aziende sottolinea l’importanza di proporre ambizione strategica e stabilità, non solo incentivi economici.

Allo stesso tempo, le istituzioni pubbliche e accademiche devono investire in infrastrutture e politiche che favoriscano la ricerca aperta, la collaborazione e la formazione sul lungo periodo, così da mitigare la fuga di cervelli verso il privato.

In sintesi, la “revolving door” nei laboratori di AI riflette tensioni reali tra innovazione, competizione per il capitale umano e future traiettorie del settore. I prossimi mesi saranno cruciali per capire se questa dinamicità si tradurrà in progresso diffuso o in ulteriori concentrazioni di potere tecnologico e intellettuale.