Nel quarto trimestre fiscale conclusosi il 31 dicembre 2025, Microsoft ha registrato un notevole incremento dei profitti, trainato in larga parte dal suo investimento in OpenAI. Il colosso di Redmond ha contabilizzato un guadagno netto supplementare di 7,6 miliardi di dollari, direttamente riconducibile alla sua partecipazione nel laboratorio di intelligenza artificiale, un fattore determinante per i risultati finanziari complessivi.

L'apporto di OpenAI ai profitti trimestrali

Microsoft ha comunicato ufficialmente che il guadagno derivante dagli investimenti in OpenAI ha incrementato l'utile netto di 7,6 miliardi di dollari, traducendosi in un aumento di 1,02 dollari per azione nel trimestre considerato.

Questo contributo è strettamente connesso alla recente ristrutturazione di OpenAI, che l'ha vista trasformarsi in una public benefit corporation, con conseguente ridefinizione degli accordi finanziari con Microsoft.

Performance finanziaria complessiva di Microsoft

I ricavi trimestrali di Microsoft hanno raggiunto gli 81,3 miliardi di dollari, registrando un aumento del 17% su base annua e superando le previsioni degli analisti, che si attestavano intorno ai 80,3 miliardi. L'utile netto GAAP ha toccato i 38,5 miliardi, con un incremento del 60% rispetto all'anno precedente, mentre l'utile per azione GAAP ha sfiorato i 5,16 dollari.

Investimenti in infrastrutture e cloud per l'AI

Nonostante l'impatto positivo di OpenAI sui conti, gli investitori hanno mostrato una certa cautela riguardo all'entità degli investimenti operativi annunciati.

Microsoft ha destinato 37,5 miliardi di dollari a spese in conto capitale nel trimestre, con circa due terzi indirizzati verso asset “a breve durata”, come le GPU e le CPU necessarie per il cloud Azure, fondamentali per sostenere le ambizioni nel campo dell'intelligenza artificiale. Questo impegno ha generato preoccupazioni riguardo a possibili pressioni sulle marginalità nel breve termine, sebbene gli analisti riconoscano la natura strategica di tali investimenti.

La partnership strategica tra Microsoft e OpenAI

Il legame tra Microsoft e OpenAI trascende la dimensione puramente finanziaria, configurandosi come una solida alleanza strategica. OpenAI si è impegnata ad acquistare 250 miliardi di dollari in servizi Azure, un accordo che ha fatto aumentare le “commercial remaining performance obligations” di Microsoft da 392 a 625 miliardi, con il 45% di tale incremento attribuibile a OpenAI.

Questo dato evidenzia un impegno pluriennale significativo tra le due entità.

In sintesi, il contributo di OpenAI ha significativamente incrementato gli utili trimestrali di Microsoft. Tuttavia, il quadro finanziario complessivo deve essere analizzato anche alla luce dei massicci investimenti infrastrutturali in corso. L'equilibrio tra i guadagni immediati e gli sforzi a lungo termine sarà cruciale per comprendere l'evoluzione del modello AI-driven di Microsoft nei prossimi trimestri. La partnership con OpenAI, rafforzata dalla sua ristrutturazione e dagli accordi cloud e finanziari, delinea una traiettoria di crescita ambiziosa, ma anche onerosa.

La rilevanza della relazione tra Microsoft e OpenAI impone una riflessione strategica: il guadagno di 7,6 miliardi di dollari non rappresenta un risultato isolato, ma un tassello fondamentale in una dinamica più ampia di espansione della piattaforma cloud, della spinta sull'intelligenza artificiale e della ridefinizione dei modelli di monetizzazione nel settore tecnologico.