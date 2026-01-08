Dopo 15 anni alla guida della strategia seed e early-stage, Niko Bonatsos ha annunciato l’uscita da General Catalyst, con l’obiettivo di lanciare una nuova venture capital firm. Questa sarà specializzata in investimenti in giovani fondatori e in imprese consumer, un segmento che definisce “underappreciated” rispetto al boom delle startup AI enterprise.

Secondo quanto riportato, l’uscita è avvenuta su base reciproca. Bonatsos ha definito il suo periodo in GC un’esperienza ricca di insegnamenti.

Bonatsos ha lasciato il ruolo di managing director alla fine del 2025, dopo 15 anni in General Catalyst.

Durante la sua carriera, ha guidato investimenti in società come Discord, Mercor, General Intuition e Pylon. L’addio è stato concordato da entrambe le parti e riflette una fase di riflessione sulla vita professionale e personale, accentuata dall’arrivo della paternità. Bonatsos ha dichiarato l’intenzione di avviare un nuovo fondo, pur senza aver ancora contattato potenziali investitori (LPs).

Il nuovo fondo

Al momento, Bonatsos non ha ancora scelto un nome per la nuova impresa né ha iniziato la raccolta fondi. Non sono note le dimensioni del team, ma vorrebbe collaborare con founders e investitori “at the top of their game”.

Le aree di interesse

Il nuovo focus strategico si sviluppa su due direttrici principali.

La prima riguarda il supporto ai giovani fondatori, una tendenza che Bonatsos afferma di aver identificato prima che divenisse mainstream. Un esempio è Mercor, il cui founder Brendan Foody è dropout universitario e ora guida una startup valutata circa 10 miliardi di dollari.

La seconda direttrice è il sostegno a startup consumer. In un panorama dominato da AI enterprise, Bonatsos ritiene che le imprese consumer rimangano un campo con largo potenziale non ancora del tutto riconosciuto.

La trasformazione di General Catalyst

General Catalyst sta attraversando una fase di trasformazione e ampliamento della propria identità strategica. Accanto alla tradizionale attività di venture capital, ha sviluppato business di wealth management, strategie di roll-up AI in stile private equity e l’innovativa Client Value Fund (CVF), che offre finanziamenti non diluitivi garantiti da revenue ricorrenti.

Parallelamente, la società ha registrato altre uscite di figure chiave come Deep Nishar, Kyle Doherty, Adam Valkin e Trevor Oelschig.

Le implicazioni per il settore VC

L’uscita di Bonatsos è indicativa di un più ampio fenomeno di ridefinizione del settore VC, sia per il ruolo crescente dei fondi focalizzati sui primi stadi, sia per l’emergere di approcci orientati ai giovani founder e al consumer tech. Il cambiamento della strategia di GC, che include strumenti finanziari innovativi come il CVF, suggerisce una dualità tra consolidamento aziendale e spazio creativo per nuove iniziative di nicchia che valorizzino talenti emergenti.

L’evento mette in evidenza come il VC stia ridistribuendo le carte: si guarda con crescente interesse a chi ha visione di prodotto e capacità di anticipare trend sociali e tecnologici.

Bonatsos sembra posizionarsi da protagonista, muovendosi nella direzione di una venture capital più snella, flessibile e attenta a valori emergenti, in equilibrio tra esperienza e coraggio visionario.

Nei prossimi mesi sarà cruciale osservare i primi passi della sua nuova impresa: definizione del team, ambiti d’investimento precisi e modalità di finanziamento. L’avanzamento di questi elementi potrà rappresentare un primo indicatore di come si stia rimodellando la frontiera dell’early-stage investing.