OpenAI ha annunciato un accordo pluriennale con Cerebras, produttore di chip, per l’acquisizione di 750 megawatt di capacità di calcolo a bassa latenza, da distribuire dal 2026 al 2028. Il contratto, del valore di oltre 10 miliardi di dollari, mira a trasformare i tempi di risposta delle applicazioni di intelligenza artificiale.

I dettagli dell'accordo con Cerebras

L’intesa prevede la fornitura di 750 MW di compute dedicato che OpenAI integrerà nel proprio stack di inferenza a bassa latenza. L'obiettivo è migliorare l’esperienza real‑time degli utenti, con rilasci graduali fino al 2028.

La formulazione in termini di potenza elettrica evidenzia il ruolo centrale di energia e tempi di disponibilità nell’infrastruttura AI moderna.

Il costo complessivo del contratto supera i 10 miliardi di dollari, cifra confermata da TechCrunch e Reuters. Tale valore lo colloca tra i più importanti investimenti infrastrutturali nel campo del calcolo AI.

Strategia e impatti per OpenAI

OpenAI definisce questo step come parte integrante della propria strategia di compute: un portfolio resiliente, con sistemi abbinati ai carichi di lavoro più idonei. Cerebras offre una soluzione specializzata per l’inferenza, ideale per risposte rapide e interazioni più fluide.

La scelta consente inoltre di diversificare i fornitori di hardware, riducendo la dipendenza dalla tradizionale architettura GPU di aziende come Nvidia e rafforzando la capacità di approvvigionamento in un mercato sempre più competitivo.

In più, la decisione consolida la partnership con Cerebras, nella quale Sam Altman, CEO di OpenAI, ha già investito e che l’azienda aveva valutato anche per un’acquisizione.

Cerebras: implicazioni finanziarie

Cerebras, pioniera dei wafer‑scale engine, sfrutta interi wafer come un chip unico, riducendo i colli di bottiglia tra memoria e calcolo. Tale strategia consente prestazioni superiori nei carichi di inferenza rispetto alle GPU convenzionali.

L’accordo offre a Cerebras non solo un cliente importante, ma anche un impulso strategico verso un’offerta pubblica iniziale (IPO), fornendo visibilità su ricavi previsti e stabilità al fianco del suo principale cliente emiratino G42.

Infrastruttura ed energia

Un impegno di 750 MW rimanda a un’infrastruttura distribuita, probabilmente multi-sito, con esigenze critiche legate a elettricità, raffreddamento, interconnessione e autorizzazioni. Il contratto sottolinea come l’AI non sia solo software, ma un asset industriale con vincoli fisici reali.

In ottica di mercato, un impegno pluriennale e a volume così significativo offre a OpenAI potere negoziale su costi e tempistiche, ma espone anche al rischio di slittamenti nella consegna o incertezze sui margini, qualora i ricavi non seguano la crescita dell’infrastruttura.

Speculazioni e sostenibilità finanziaria

L’investimento si inserisce in una serie di impegni infrastrutturali di OpenAI che superano il trilione di dollari nei prossimi anni, secondo quanto dichiarato dal CEO Sam Altman.

Alcuni osservatori avvertono che l’industria potrebbe avvicinarsi a una bolla simile a quella del dot‑com, se la monetizzazione non cresce in modo allineato.

OpenAI registra ancora perdite nonostante entrate annue di circa 20 miliardi. L’esborso in infrastruttura, benché strategico, richiede un rigido controllo dei costi.

Nel suo complesso, questo accordo segna un nuovo livello nella corsa al calcolo AI e pone Cerebras e OpenAI al centro dell’infrastruttura del futuro, tra opportunità e responsabilità industriale.

In sintesi, l’accordo da oltre 10 miliardi di dollari tra OpenAI e Cerebras non è solo un acquisto di potenza di calcolo: è un segnale della fase di maturità infrastrutturale dell’AI, dove la disponibilità elettrica, la catena logistica e i partner tecnologici diventano fattori distintivi. Un accordo che definisce nuove regole nel mercato, tra velocità, resilienza e sostenibilità economica.