Il 13 gennaio 2026, il governatore di New York, Kathy Hochul, ha annunciato una proposta di legge che estende la sperimentazione dei robotaxi commerciali in tutto lo Stato. Unica, ma rilevante, eccezione: New York City, dove le restrizioni rimangono invariate.

La notizia, riportata da TechCrunch, sottolinea come il discorso annuale “State of the State” abbia sancito l’avvio di una nuova fase del programma pilota AV (autonomous vehicles), consentendo il dispiegamento “limitato” di veicoli autonomi a pagamento al di fuori della metropoli, con rigidi requisiti su supporto locale e standard di sicurezza elevatissimi.

Il nuovo quadro normativo

Secondo quanto riportato, il documento che accompagna l’annuncio del governatore prevede che le aziende interessate presentino istanze che “dimostrino il supporto locale per il dispiegamento AV e l’adesione ai massimi standard di sicurezza”. Restano da definire, tuttavia, i concetti di “dispiegamento limitato” e “massimi standard di sicurezza”. Diverse entità statali (DMV, Department of Transportation, New York State Police) saranno coinvolte nella valutazione.

TechCrunch ha inoltre anticipato che maggiori dettagli saranno forniti con la proposta di bilancio esecutivo del 20 gennaio.

New York City esclusa

L’esclusione di New York City appare significativa: la metropoli ha già concesso a Waymo un permesso per testare fino a otto Jaguar I‑Pace con un human safety operator a Manhattan e Downtown Brooklyn, esteso fino al 31 marzo.

Tuttavia, la città non consente servizi commerciali senza conducente e manca un quadro giuridico per operazioni completamente driverless.

Una proposta di legge simile, presentata in passato, risulta ancora ferma in commissione trasporti del Senato.

Vantaggi e incognite

Secondo alcune analisi, la nuova normativa promette di rendere le strade più sicure e migliorare la mobilità nelle aree esterne alla città, affidando il via libera solo a chi dimostri un solido record di sicurezza e supporto locale.

Tuttavia, restano molti nodi da sciogliere: cosa significhi “dispiegamento limitato”, chi deciderà i parametri di sicurezza e come sarà la governance multilivello non è ancora chiaro. Il passaggio a piena operatività commerciale, come avviene in San Francisco, San Diego o Austin, appare ancora lontano.

Contesto e tempistiche

La scelta di Hochul arriva in un momento cruciale: il suo discorso di Stato ha evidenziato la volontà di innovare la mobilità autonoma, ma il testo definitivo della proposta arriverà solo con il bilancio esecutivo del 20 gennaio.

Parallelamente, il contesto normativo cittadino appare più cauto: lo Stato offre un via libera progressivo agli AV, ma la città resta un contesto complesso, con permessi limitati, mancanza di quadro driverless e necessità di licenze TLC per il servizio a pagamento.

Scenari futuri

Se la legge fosse approvata, si potrebbe assistere a una crescita dei robotaxi in aree suburbane e meno dense, dove il traffico è più gestibile e il consenso locale più agevole.

Aziende come Waymo, Zoox e Tesla potrebbero avere più spazi operativi, purché rispettino criteri rigorosi.

Allo stesso tempo, la rigidità normativa che caratterizza New York City rimane un deterrente all'espansione, creando un divario tra le diverse aree dello Stato.

In sintesi, il progetto di Hochul delinea una visione chiara: innovazione diffusa ma responsabile. La sfida principale sarà ridefinire un equilibrio tra sicurezza urbana, interoperabilità normativa e sostenibilità operativa in scenari diversificati. Le regole del gioco sono in fase di definizione, ma il campo di gioco richiede ancora una precisa delimitazione.