Il 2025 è stato un anno di trasformazioni nel mercato statunitense dei semiconduttori. Tra acquisizioni strategiche, decisioni politiche sull’export e cambiamenti di leadership, il settore ha vissuto una fase di rinnovamento.

Nvidia punta su Groq e le esportazioni

Il 24 dicembre, Nvidia ha stretto un accordo con Groq, acquisendo asset per 20 miliardi di dollari e coinvolgendo il fondatore e altri manager. In precedenza, l’8 dicembre, il Dipartimento del Commercio statunitense aveva riaperto le esportazioni di chip AI verso la Cina, consentendo a Nvidia e AMD di vendere i chip H200.

Novembre: Nvidia da record

Il 19 novembre, Nvidia ha annunciato un fatturato record di 57 miliardi di dollari nel terzo trimestre, con un aumento del 66% rispetto al 2024, grazie soprattutto al settore dei data center.

Intel accelera con Panther Lake

Il 9 ottobre, Intel ha presentato il processore Panther Lake, della famiglia Intel Core Ultra, realizzato con il processo a 18A e prodotto in Arizona.

Tensioni con la Cina e cambiamenti al vertice

A settembre, il mercato è stato influenzato da nuove norme cinesi: il 17, la Cyberspace Administration ha vietato alle società locali di acquistare chip Nvidia; il 15, l’autorità antitrust cinese ha contestato ad Nvidia un abuso legato all’acquisizione di Mellanox.

Il 26 settembre sono emerse voci su possibili dazi sulla produzione estera di semiconduttori. Infine, il 9 settembre, Intel ha annunciato l’uscita di Michelle Johnston Holthaus, CEO di Intel Products, e ha creato un nuovo gruppo di ingegneria.

Agosto: Nvidia, governo USA e SoftBank

Il 27 agosto, Nvidia ha registrato un altro trimestre storico, grazie ai data center (+56% di ricavi). Il 22 agosto, il governo statunitense ha convertito sovvenzioni in una partecipazione azionaria del 10% in Intel, vincolando l’azienda al controllo della divisione foundry. Il 18 agosto, SoftBank ha investito 2 miliardi di dollari in Intel. Il 12 agosto, Nvidia e AMD hanno raggiunto un accordo con l’amministrazione sulle licenze per vendere chip AI in Cina.

L’11 agosto, l’AD di Intel Lip‑Bu Tan ha incontrato Trump alla Casa Bianca; il 7 agosto Trump ha sollecitato le dimissioni di Tan. Infine, il 5 agosto Trump ha annunciato dazi sull’industria dei chip.

Giugno: ristrutturazioni e acquisizioni

Il 18 giugno, Intel ha annunciato nuove nomine, tra cui un Chief Revenue Officer. Il 17 giugno, la società ha pianificato il taglio del 15–20% del personale della divisione Foundry. Il 13 giugno, Nvidia ha deciso di non includere più la Cina nelle previsioni economiche. Il 6 giugno AMD ha acquisito il team di Untether AI; il 4 giugno ha acquistato Brium, startup che adatta software AI a diversi hardware.

Maggio: export e normative

Il 28 maggio, Nvidia ha stimato un impatto di 4,5 miliardi di dollari nei costi di licenza per l’export degli H20 nel primo trimestre.

Lo stesso giorno, AMD ha acquisito Enosemi, startup attiva nella silicon photonics. Il 21 maggio la Cina ha condannato l’uso globale di chip Huawei Ascend. Il 20 maggio, Intel ha confermato l’intenzione di scorporare Networking ed Edge. Il 13 maggio il Dipartimento del Commercio ha abolito la AI Diffusion Rule del governo Biden. Il 7 maggio sono emersi segnali su un rinvio dell’applicazione del framework Trump previsto per il 15 maggio.

Aprile: restrizioni all'export e alleanze

Il 30 aprile, Anthropic ha riaffermato la propria adesione a restrizioni sugli export di chip AI. Il 22 aprile, Intel ha preannunciato 21.000 licenziamenti. Il 15 aprile, Nvidia ha segnalato 5,5 miliardi di costi per restrizioni H20; TSMC e Intel hanno riportato impatti simili.

Il 9 aprile, il CEO Jensen Huang ha discusso con Trump a Mar‑a‑Lago. Il 3 aprile è emersa un’intesa tra Intel e TSMC per una joint venture. Il 1 aprile Tan ha annunciato lo spin‑off delle attività non core e il lancio di chip custom per clienti.

Gennaio 2025: ordini esecutivi e open source

Il 27 gennaio, DeepSeek ha lanciato il modello open R1 “reasoning”. Il 13 gennaio, l’amministrazione Biden ha proposto un ordine esecutivo su export di chip AI. Il 6 gennaio, Dario Amodei di Anthropic ha sostenuto controlli più stringenti sugli export.

Il 2025 nel mercato statunitense dei semiconduttori è stato caratterizzato da geopolitica, innovazione e governance aziendale. Dai nuovi chip alle acquisizioni e alla regolamentazione, ogni mese ha contribuito a definire la nuova mappa strategica del settore.