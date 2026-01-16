Il 15 gennaio 2026, Stati Uniti e Taiwan hanno siglato un accordo strategico nel settore dei semiconduttori. Taiwan si impegna a investire almeno 250 miliardi di dollari negli Stati Uniti, concentrandosi su produzione avanzata di semiconduttori, energia e intelligenza artificiale, con garanzie di credito pari a 250 miliardi di dollari per facilitare ulteriori investimenti.

Accordo Taiwan-USA: le condizioni

In cambio, gli Stati Uniti riducono le tariffe sui beni taiwanesi dal 20% al 15% e introducono esenzioni totali per farmaci generici, componentistica aerospaziale e alcune risorse naturali.

Le aziende taiwanesi che ampliano la capacità produttiva negli USA non pagheranno dazi (in base alla disposizione Section 232) per importazioni fino a 2,5 volte la capacità in costruzione; una volta iniziata la produzione, il limite scende a 1,5 volte la capacità produttiva.

Il ruolo di TSMC

TSMC, leader mondiale nella fabbricazione di chip, è al centro del piano. Aveva già acquistato terreni in Arizona e ha impegnato investimenti americani per 165 miliardi di dollari.

Il vicepresidente taiwanese Cheng Li‑chiun ha sottolineato che l’accordo non trasferisce l’industria, ma la estende. Il settore nazionale continuerà a crescere espandendo l’orizzonte internazionale.

Implicazioni geopolitiche

Gli Stati Uniti puntano a riportare circa il 40% della produzione di chip sul loro territorio.

La strategia risponde alle tensioni con la Cina e mira a ridurre la dipendenza asiatica per la sicurezza nazionale e industriale.

I risultati economici di TSMC

I dati finanziari di TSMC a fine 2025 mostrano un record: profitti trimestrali aumentati del 35% e vendite annuali in crescita del 31,6%, grazie alla domanda di tecnologie all’avanguardia, inclusi i chip per l’AI. L’azienda ha previsto una spesa fino a 56 miliardi di dollari nel 2026, circa il 30% in più rispetto al 2025.

Il futuro del mercato dei semiconduttori

L’accordo segue un trend globale di reshoring industriale e prevede la creazione di parchi industriali negli Stati Uniti, per rafforzare l’infrastruttura tecnologica nazionale.

L’approvazione formale è attesa a breve dal parlamento taiwanese.

L’intesa ridisegna il perimetro tecnologico planetario, distribuendo capacità e rischi in modo più bilanciato.

In sintesi, l’accordo è una svolta nelle catene globali del valore ed evidenzia come i semiconduttori siano al centro di un gioco geopolitico e tecnologico globale.