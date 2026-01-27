In seguito alla cessione delle operazioni statunitensi di TikTok a un consorzio guidato da Oracle, Silver Lake e MGX, avvenuta la settimana scorsa, gli utenti americani e internazionali hanno iniziato a cercare piattaforme alternative. Questo scenario ha proiettato UpScrolled sotto i riflettori, registrando un'impennata inattesa di download.

Un’impennata inattesa

Secondo i dati di Appfigures, tra giovedì e sabato UpScrolled ha registrato circa 41.000 download. Questa cifra rappresenta quasi un terzo del totale delle installazioni accumulate finora dalla piattaforma, portando la media giornaliera da circa 460 a 14.000 download, con un incremento del 2.850%.

A oggi, l’app ha totalizzato circa 140.000 installazioni, di cui 75.000 solo negli Stati Uniti.

Raccordo con l’attualità

La crescita di UpScrolled è avvenuta in concomitanza con il closing del nuovo veicolo americano di TikTok. Questo evento ha rafforzato le preoccupazioni degli utenti riguardo possibili pressioni politiche, soprattutto dopo la comparsa di figure affini ad ambienti repubblicani nella governance della nuova entità. La situazione è stata ulteriormente complicata da malfunzionamenti tecnici di TikTok, attribuiti a un blackout in un data center, che hanno alimentato accuse di censura e limitazioni nelle ricerche e nei suggerimenti di contenuti.

Un posizionamento ideologico

Fondato nel 2025, UpScrolled si presenta come un’alternativa alla «big tech», puntando su trasparenza, indipendenza e visibilità equa dei contenuti.

Il feed «following» è impostato in ordine cronologico, mentre il feed «discover» è governato da like, commenti e un elemento di casualità temporale, con l'obiettivo di evitare dinamiche manipolative. L'azione di moderazione è limitata ai soli contenuti che violano le linee guida, come discorsi d’odio o attività illegali, promuovendo un principio di neutralità politica e algoritmica.

Tensione sui server e reazione del team

Il rapidissimo afflusso di utenti ha messo a dura prova l'infrastruttura tecnica della startup. Il team ha comunicato sui social: «You showed up so fast our servers tapped out… we’re scaling on caffeine to keep up with what YOU started. Bear with us.» Un messaggio che sottolinea il carattere di piccola realtà e la difficoltà nel sostenere una crescita repentina.

Competizione e sostenibilità

UpScrolled non è l'unica a beneficiare della situazione: anche Skylight, un'alternativa basata su open source, ha superato i 380.000 iscritti nello stesso periodo. Questa proliferazione di piattaforme alternative indica una frammentazione dell'utenza, che tuttavia potrebbe trasformarsi in opportunità se una startup riuscirà a costruire una rete solida di creator e comunità attive.

Si osserva un fenomeno rilevante nel panorama dei media digitali: la fiducia verso i giganti del tech si sta erodendo, riaprendo spazio per piattaforme indipendenti. La sfida per queste ultime sarà sostenere la crescita tecnica e mantenere la coerenza ideologica promessa.

In definitiva, il balzo dei download di UpScrolled evidenzia sia il disagio verso TikTok sia il desiderio di social network percepiti come più trasparenti e “umani”. La vera sfida ora è trasformare questa spinta istintiva in un’adozione duratura da parte degli utenti.