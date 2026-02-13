Nel 2025, Cohere, startup canadese specializzata in intelligenza artificiale enterprise, ha superato i 240 milioni di dollari di ricavi annuali ricorrenti (ARR), eccedendo l'obiettivo di 200 milioni di dollari prefissato per l'anno. Questo significativo slancio ha riacceso le aspettative su una possibile IPO nel corso del 2026.

Ricavi in forte crescita e roadmap verso l’IPO

Secondo una memo interna condivisa con gli investitori, Cohere ha registrato una crescita del fatturato trimestre su trimestre superiore al 50%, raggiungendo quota 240 milioni di dollari di ARR nel 2025.

Già nel 2024, l'azienda aveva ricevuto un finanziamento pubblico di 240 milioni di dollari dal governo canadese, nell'ambito della strategia “Sovereign AI Compute Strategy”, destinato all'espansione delle infrastrutture nazionali per l'AI.

Strategia enterprise e posizionamento competitivo

Fondata nel 2019 da ex ricercatori di Google, Cohere si distingue per la sua focalizzazione su soluzioni AI per l'impresa, in particolare in settori regolamentati come finanza, sanità e governo. In questi ambiti, la privacy e la sovranità dei dati rivestono un'importanza fondamentale. Joëlle Pineau, Chief AI Officer, ha ribadito questa visione, affermando che l'azienda non punta all'intelligenza generale artificiale (AGI), bensì a creare valore concreto per le imprese.

Innovazione e differenziazione tecnologica

Tra le sue soluzioni chiave figura la serie di modelli generativi “Command”, progettati per operare in modo efficiente anche su GPU con capacità limitate, con l'obiettivo di ridurre costi e barriere tecniche per i clienti aziendali. A questi si affianca North, una piattaforma enterprise per agenti AI sicuri e personalizzabili, lanciata nell'estate precedente. North consente la creazione di workflow intelligenti tramite agenti AI d'impresa.

Quotazione pubblica: tempistiche e contesto competitivo

Aidan Gomez, CEO di Cohere, aveva dichiarato nell'ottobre precedente che l'azienda avrebbe potuto procedere con l'IPO «presto». Se interpretato letteralmente, questo posiziona la quotazione nel 2026.

In un contesto in cui anche OpenAI, Anthropic e SpaceX/xAI stanno valutando una simile mossa, la competizione sul palcoscenico pubblico potrebbe intensificarsi nelle prossime settimane.

Verso una nuova fase: impatti e prospettive

Il superamento dei 240 milioni di dollari di ARR dimostra non solo l'efficacia del modello premium su scala enterprise, ma anche la robustezza finanziaria necessaria per affrontare la transizione verso la quotazione pubblica. Il supporto governativo sottolinea, inoltre, l'importanza strategica della sovranità tecnologica per il Canada. Dopo anni di fundraising e partnership selettive con investitori istituzionali e tecnologici, Cohere sembra pronta a offrire agli investitori un'esposizione diretta al valore generato dalle AI models enterprise.

In sintesi, il 2025 ha consolidato Cohere come una realtà solida nell'AI enterprise, caratterizzata da ricavi robusti, tecnologia proprietaria ottimizzata e una missione chiara orientata alle esigenze regolamentate. Il 2026 sarà probabilmente l'anno della verifica: se i mercati accoglieranno favorevolmente l'IPO, si aprirà una nuova fase di crescita e visibilità per l'azienda.