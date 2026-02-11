Complyance, startup uscita dalla modalità stealth nel 2023 e entrata sul mercato alla fine del 2024, ha annunciato il round di Serie A da 20 milioni di dollari guidato da GV (Google Ventures). L'obiettivo è espandere la sua piattaforma AI-native dedicata alla governance, risk management e compliance (GRC) nelle imprese.

Fondata da Richa Kaul, autrice della visione secondo cui "il modo migliore per proteggere i dati dei consumatori è rafforzare le imprese che li custodiscono", Complyance integra agenti AI all'interno dello stack tecnologico esistente.

Questi agenti automatizzano controlli personalizzati sui dati, confrontandoli con criteri e soglie di rischio definiti dall'azienda, segnalando automaticamente eventuali anomalie o rischi da analizzare.

Automazione continua contro audit manuali

Storicamente, i team GRC eseguono audit su base annuale o trimestrale, con controlli manuali che possono durare settimane o mesi. Complyance cambia questo paradigma: i controlli diventano continui, eseguibili in pochi secondi, grazie a sistemi AI in grado di monitorare costantemente la conformità e i rischi, inclusi quelli legati a fornitori terzi.

AI-native vs player tradizionali

Kaul distingue la startup dai fornitori tradizionali come Archer, ServiceNow GRC e OneTrust.

Complyance nasce infatti AI-native, anziché aggiungere funzionalità AI a piattaforme legacy. Questo approccio offre una flessibilità e integrazione potenziata, discostandosi dall'approccio modulare dei competitor.

Clientela e fondi raccolti

L'azienda collabora già con diversi clienti tra le Fortune 500. Il nuovo round porta il totale raccolto a 28 milioni di dollari. Oltre a GV, nel round partecipano Speedinvest, Everywhere Ventures e angel investor da Anthropic e Mastercard.

Ambizioni future

I fondi saranno destinati all'espansione commerciale e allo sviluppo del prodotto. Complyance intende aggiungere 30 agenti specializzati ai 16 già disponibili, potenziando l'automazione e focalizzando i team GRC sulle attività strategiche anziché operative.

Nel contesto attuale, dominato da crescente pressione normativa e complessità operativa, Complyance emerge come un esempio di innovazione nel campo GRC. L'approccio AI-native segnala una tendenza verso soluzioni sempre più automatizzate e integrate.

Un'analisi di riferimento del settore evidenzia dinamiche simili: RegScale, per esempio, ha raccolto oltre 30 milioni di dollari a settembre 2025 per potenziare la sua piattaforma CIA (Continuous Controls Monitoring) con agenti AI, evidenziando la domanda crescente di strumenti GRC automatizzati per settori altamente regolamentati.

Il finanziamento di Complyance apre una fase interessante per il mercato RegTech, dove intelligenza artificiale e compliance si intrecciano per ridurre costi, accelerare processi e aumentare la resilienza operativa delle imprese.