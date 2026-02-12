Eclipse Ventures guida un round di finanziamento da 31 milioni di dollari in Ever, startup con sede a San Francisco che si propone come la prima realtà «AI-native, full-stack auto retail business» dedicata ai veicoli elettrici (EV). L’operazione, annunciata da TechCrunch, segna un importante passo nel settore della mobilità elettrica.

Un ecosistema integrato potenziato dall’AI

Ever si presenta come una piattaforma completa per l’acquisto e la vendita di EV, dove l’intelligenza artificiale (AI) non è un semplice accessorio, ma il nucleo del modello operativo.

Grazie a un’architettura basata su agentic AI, il team di vendita registra una produttività 2-3 volte superiore, con la possibilità di ottenere margini più robusti o offrire prezzi più competitivi ai clienti. Questo approccio contrasta con l’uso di strumenti frammentati e spesso inefficaci, come appalti, pricing e titolazioni disgiunti. Ever mira a ripensare l’intero processo, costruendo un’esperienza cliente unificata e snella, eliminando le frizioni tipiche delle soluzioni modulari tradizionali.

Strategia omnicanale: digitale e fisico

La strategia di Ever non si limita al digitale: l’azienda ha sviluppato anche punti vendita fisici, riconoscendo l’importanza della prova su strada e del contatto diretto con i veicoli per molti acquirenti, in particolare per chi si avvicina per la prima volta alla mobilità elettrica.

Questa strategia ibrida – online e offline – sfrutta l’AI per garantire un’esperienza omogenea, superando la tradizionale contrapposizione tra efficienza algoritmica e necessità tattile del consumatore.

Il sostegno degli investitori

Il round da 31 milioni è guidato da Eclipse Ventures, con la partecipazione di Ibex Investors, Lifeline Ventures e JIMCO, il braccio finanziario della famiglia saudita Jameel, già attiva nel settore EV con investimenti in Rivian. Il coinvolgimento di JIMCO evidenzia un interesse strategico verso piattaforme verticali EV scalabili a livello globale, confermando il potenziale di Ever nel retail EV.

Trend e contesto globale

Questo investimento riflette una tendenza consolidata: il crescente interesse per soluzioni digitali verticali capaci di digitalizzare intere filiere, con un focus sull’AI come abilitatore principale.

Nel contesto EV, questa tendenza si allinea con altri player attivi, come Zypp Electric in Asia o Electra in Europa, che cercano di coniugare tecnologia, scala e infrastruttura. La strategia di Ever potrebbe diventare un modello replicabile in altri settori della mobilità che richiedono semplificazione dell’esperienza, efficienza algoritmica e presenza fisica strategica. Il mercato EV attuale, dominato da attori emergenti con soluzioni frammentate, vede in Ever un approccio radicalmente integrato all’intera filiera.

Implicazioni per il mercato europeo

Per operatori e startup italiane ed europee nel settore automotive, Ever rappresenta un benchmark innovativo. L’approccio AI-first e full-stack pone una sfida competitiva: chi vorrà rimanere sul mercato dovrà ripensare l’esperienza cliente, favorendo l’integrazione verticale e la sinergia tra canale digitale e fisico.

In un contesto dove la fiducia nell’EV è ancora in fase di costruzione, un marketplace che massimizza efficienza, trasparenza e accessibilità può accelerare l’adozione anche in mercati più cauti. Il finanziamento da 31 milioni di dollari a Ever ribadisce l’importanza di soluzioni integrate nel settore EV, dove l’AI nativa, la fusione tra digitale e fisico e un’esperienza senza frizioni emergono come leve decisive per il futuro dei mercati automobilistici elettrici.