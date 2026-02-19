Freeform, la startup fondata da ex ingegneri di SpaceX, ha chiuso un importante Series B da 67 milioni di dollari. L'obiettivo è espandere le capacità nel settore della laser AI manufacturing, ovvero la produzione metallica automatizzata guidata dall'intelligenza artificiale.

Un salto evolutivo nella produzione additiva

La tecnica alla base di Freeform unisce stampa metallica additiva ad alta velocità con un sistema closed-loop di controllo in tempo reale. Questo è reso possibile da sensori, visione computerizzata e AI, dedicate all'ottimizzazione del processo durante l'esecuzione.

Il modello di business non prevede la vendita di macchinari, ma la gestione di fabbriche autonome operative come servizi di produzione on-demand.

I fondatori, provenienti dal team di lancio dei razzi di SpaceX, hanno ricostruito il sistema da zero con hardware proprietario e software avanzato. Questo garantisce una produzione di qualità “Flawless metal” a costi e velocità finora inimmaginabili per la stampa 3D metallica.

Dettagli del finanziamento e contesto

Il round da 67 milioni di dollari, annunciato il 19 febbraio 2026, rappresenta un'accelerazione strategica per la startup. I fondi permetteranno di scalare le operazioni industriali, potenziare la produzione su larga scala e migliorare ulteriormente l'integrazione tra AI e automazione negli stabilimenti.

Questo successo segue un precedente round da circa 14 milioni di dollari, raccolto nel 2024 da investitori come NVIDIA NVentures e AE Ventures. Tale finanziamento aveva già consentito a Freeform di costruire le prime infrastrutture di fabbrica autonoma e di dimostrare la sua capacità di operare con precisione in settori come aerospace, motorsport e consumer electronics.

Posizionamento e trend nell’industria

Freeform si posiziona all'intersezione tra manufacturing avanzato, AI applicata all'industria e produzione on-demand. Il modello di fabbrica automatizzata, digitalizzata e software-defined sta emergendo come trend chiave nel reshoring della produzione avanzata e nei segmenti ad alta precisione, come aero-spazio e difesa.

Altre startup, come Hadrian Automation, mostrano paralleli in termini di automazione e produzione avanzata. Tuttavia, Freeform si distingue per l'uso intensivo dell'AI per il controllo in tempo reale e per l'architettura produttiva come servizio.

Impatto e prospettive future

Il supporto di un round così significativo conferma la fiducia degli investitori nell'innovazione di Freeform e nella sua capacità di rivoluzionare la produzione metallica tramite AI. L'impatto atteso include la riduzione dei tempi di stampa da settimane a giorni, elevata ripetibilità e qualità dei pezzi, e un nuovo paradigma produttivo incentrato su flessibilità, scalabilità ed efficienza.

Guardando avanti, gli step chiave saranno l'espansione delle fabbriche autonome, l'adozione da parte di nuovi settori industriali e il perfezionamento continuo dell'AI per affrontare geometrie complesse e materiali sfidanti.

In definitiva, Freeform non sta semplicemente producendo metallo: sta trasformando la produzione stessa, ridefinendo come e dove i pezzi vengono fabbricati. Dimostra che l'AI applicata al manufacturing può essere il nucleo di una svolta industriale.