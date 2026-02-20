Lucid Motors ha annunciato un taglio del 12% della sua forza lavoro, nel tentativo di «migliorare l’efficacia operativa e ottimizzare le risorse» nel percorso verso la redditività. I licenziamenti riguardano centinaia di dipendenti a tempo pieno negli Stati Uniti, escludendo i lavoratori a ore nei settori manifatturiero, logistico e qualità. La società contava circa 6.800 dipendenti full‑time a fine 2024.

Motivazioni e supporto ai dipendenti

L’interim CEO Marc Winterhoff ha dichiarato che «dire addio ai colleghi non è mai facile», ma ha precisato che l’azienda offrirà severance, bonus, continuità delle coperture sanitarie e supporto alla transizione per le persone coinvolte.

Queste misure sono tese a contenere i costi operativi in una fase in cui è cruciale dimostrare disciplina finanziaria.

Contesto industriale e produzione

I licenziamenti avvengono mentre Lucid accelera nella produzione e nelle consegne del SUV Gravity. Dopo i primi mesi caratterizzati da problemi di produzione e qualità, l’azienda è riuscita a raddoppiare la produzione rispetto all’anno precedente. È inoltre in preparazione il lancio di un EV di fascia media e più accessibile, atteso intorno ai 50.000 dollari entro fine anno. Lucid sta sviluppando anche un servizio robotaxi in collaborazione con Uber e Nuro nella Bay Area, e pubblicherà i risultati finanziari del 2025 la settimana prossima.

Strategia focalizzata su software e nuovi modelli

Questa riorganizzazione non modifica la strategia aziendale: Lucid rimane focalizzata sull’avvio della produzione della piattaforma midsize, sullo sviluppo ADAS e software, sull’espansione del servizio robotaxi e sulla crescita delle vendite di Gravity e Air in nuovi mercati. Contestualmente, l’azienda accelera il suo posizionamento nel software e nei veicoli autonomi, puntando su partnership strategiche per aumentare il valore nei servizi piuttosto che limitarsi alle vendite hardware.

Pressioni finanziarie e aspettative

In attesa dei conti del quarto trimestre, alcuni analisti restano cauti. Benchmark ha confermato il rating Buy con target price di 30 dollari, indicando che il Q4 dovrebbe rappresentare un «clean‑up quarter», con attesa di miglioramento dei margini lordi grazie alla crescita della produzione del Gravity e al calo dell’impatto tariffario, con controllo della spesa in R&D e SG&A.

Il contesto finanziario resta complesso: Lucid continua a registrare perdite importanti e a bruciare cassa, tanto che gli analisti mettono in guardia su una runway inferiore a un anno se non arriveranno nuovi fondi o un deciso cambio di rotta.

Impatto e prospettive future

Il taglio del 12% del personale rappresenta un’azione drastica ma coerente con la necessità di riconfigurare un’impresa altamente capital intensive come Lucid, in un periodo in cui i margini restano negativi e la redditività è ancora lontana. Ridurre i costi fissi è una delle poche leve a disposizione in vista dell’espansione delle linee produttive (Gravity e piattaforma midsize) e dello sviluppo di software, ADAS e servizi robotaxi.

Tuttavia, il successo di questa operazione dipenderà dalla capacità dell’azienda di mantenere la qualità produttiva e migliorare il mix di prodotto, mantenendo al contempo investimenti strategici in innovazione. Per gli stakeholder, la settimana prossima sarà cruciale: i risultati 2025 potrebbero fornire una fotografia dettagliata dell’efficacia di queste misure e della sostenibilità del piano industriale.