Nvidia intensifica il suo impegno nell'ecosistema delle startup AI indiane, con un'accelerazione strategica evidente negli ultimi giorni. Al centro di questa iniziativa: un accordo pluriennale con Activate, fondo early-stage guidato da Aakrit Vaish, volto a supportare i fondatori fin dalla fase embrionale del progetto, prima ancora della costituzione societaria. Parallelamente, la collaborazione con AI Grants India (AIGI) si propone di sostenere fino a 500 startup e oltre 10.000 fondatori nell'arco dei prossimi 12 mesi, garantendo loro accesso privilegiato al programma NVIDIA Inception e alle sue risorse dedicate.

Partnership strategiche per anticipare la nascita delle startup

La collaborazione tra Nvidia e Activate si fonda sull'obiettivo di identificare e supportare la prossima generazione di startup AI in India sin dalle primissime fasi di ideazione. Activate adotta un modello di "inception investing", progettato per fornire capitali, expertise tecnica e infrastrutture computazionali quando il team è ancora in fase di prototipazione, ancor prima della formalizzazione legale dell'impresa. Le startup selezionate beneficeranno dell'accesso diretto alla piattaforma di sviluppo Nvidia, alle sue risorse computazionali, ai modelli open-source come Nemotron e ai microservizi NIM. Avranno inoltre visibilità attraverso il programma Inception e il network globale di partner di Nvidia.

AI Grants India: scala e inclusione per l'ecosistema AI

In parallelo, si potenzia la collaborazione con AI Grants India. L'obiettivo è supportare circa 500 nuove startup AI e oltre 10.000 fondatori entro il prossimo anno. I team che verranno selezionati entreranno a far parte del programma NVIDIA Inception, ricevendo strumenti, formazione tecnica, accesso a modelli avanzati, risorse infrastrutturali e visibilità all'interno dell'ecosistema globale.

Sinergie con l'India AI Impact Summit 2026

Queste iniziative si inseriscono nel contesto più ampio dell'India AI Impact Summit, tenutosi a New Delhi. L'evento ha riunito leader globali dell'AI per definire un percorso di sviluppo alternativo, una "third way" tra Stati Uniti e Cina, focalizzato su modelli open-source, infrastrutture digitali pubbliche e il rafforzamento della sovranità tecnologica indiana.

Un investimento mirato per nutrire la domanda futura

La strategia di Nvidia appare coerente e lungimirante. Coinvolgere i team fin dalle fasi iniziali crea una dipendenza strategica dall'infrastruttura hardware e software dell'azienda, ne garantisce la fedeltà durante la crescita e prepara un bacino continuo di future aziende clienti. Posizionarsi come partner tecnico-creativo rafforza il brand Nvidia come facilitatore dell'innovazione, oltre che come semplice fornitore.

Verso una leadership duratura nell'AI indiana

In sintesi, Nvidia non si limita ad ampliare la propria presenza in India: sta coltivando, fin dalla nascita, l'ecosistema di innovatori che potrebbero plasmare il futuro dell'AI a livello nazionale e globale.

Sostenere startup prima della loro costituzione, fornire infrastrutture e modelli all'avanguardia, e creare sinergie con realtà locali come Activate e AIGI, rappresenta una strategia efficace per rafforzare il legame tra la domanda futura e la piattaforma tecnologica Nvidia. Questa mossa consolida il posizionamento dell'azienda nella corsa globale all'intelligenza artificiale, inserendola in un ruolo da protagonista attivo nello sviluppo di un ecosistema dinamico, dove le startup AI nascono già "Nvidia‑ready".