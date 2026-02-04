SNAK Venture Partners ha annunciato la chiusura del suo fondo inaugurale da 50 milioni di dollari, un traguardo raggiunto con successo e supportato principalmente da Pritzker Group, fondo venture fondato dai fratelli Pritzker. Questo capitale di debutto segna un passo deciso nel posizionamento di SNAK come catalizzatore per la digitalizzazione di marketplace verticali ancora poco esplorati, con un focus particolare sul B2B e su settori industriali tradizionalmente meno tecnologizzati.

La visione: digitalizzare l’industria “old-line” attraverso marketplace

Il fondo è stato raccolto grazie alla credibilità e all’esperienza dei due fondatori, Sonia Nagar e Adam Koopersmith. Entrambi vantano un passato significativo nel lancio e nello sviluppo di marketplace di successo, come Backlot Cars e TicketsNow, all’interno di Pritzker Group Venture Capital. Per Nagar, il momento è maturo: “c’è ancora molto da digitalizzare, come nella supply chain e nella costruzione”, settori che fino a poco tempo fa erano refrattari alle innovazioni fintech e digitali. Secondo la cofondatrice, il successo osservato in attori come Uber, Instacart e Airbnb, tra le maggiori exit degli ultimi dieci anni, dimostra come anche i modelli consumer-oriented possano ispirare la verticalizzazione nel B2B.

Da qui la strategia di puntare su white space non ancora occupati dai grandi investitori nel settore dei B2B marketplaces.

Strategia operativa: seed investment focalizzati e deployment graduale

Pur essendo un fondo nascente, SNAK ha già realizzato sei investimenti iniziali, inclusi nomi come BigRentals (marketplace per noleggio attrezzature) e Repackify (logistica e imballaggi). L’obiettivo del fondo è scrivere circa 20 assegni per seed round, ognuno tra 1 e 2 milioni di dollari, da distribuire nei prossimi tre-quattro anni. Questo schema privilegia coerenza e selettività nella costruzione del portafoglio, con un approccio che mira a fornire seed checks mirati.

Rete e posizionamento geografico: dal Midwest al mondo

Uno dei punti di forza sottolineati da Koopersmith e Nagar è l’agnosticismo geografico. SNAK è basato a Chicago, una scelta talvolta messa in discussione dagli LP, ma che i fondatori interpretano come un vantaggio competitivo. Questa posizione consente loro di raggiungere rapidamente talenti e idee in territori spesso trascurati da investitori costretti a operare da hub come Silicon Valley o New York, adottando un approccio location-agnostic. Oltre a Pritzker Group, tra gli investitori figurano il State of Illinois Growth and Innovation Fund e figure manageriali di marketplace come Favor Delivery e RetailMeNot. Questo delinea un ecosistema di LP composto da soggetti istituzionali e operatori del settore pragmatici.

Trend e contesto: un fondo in controtendenza

In un panorama in cui molti fondi emergenti fanno fatica a raccogliere capitale, SNAK emerge come un esempio di fiducia e credibilità, grazie alla combinazione di track record, network e timing favorevole. Il focus su marketplace verticali, B2B e settori industriali non completamente digitalizzati appare strategicamente pensato per intercettare un duplice trend: da un lato, spingere l’economia tradizionale verso il digitale; dall’altro, anticipare la domanda di soluzioni marketplace con expertise specifiche, promuovendo la digitalizzazione dei marketplace. La roadmap di investimento, che prevede 20 startup in seed stage in 3-4 anni, è un piano contenuto ma scalabile.

Questo può permettere a SNAK di affinare il modello di selezione e affiancamento, specialmente in vista di trasformazioni future nei settori target, costruendo un portafoglio solido. Il fundraise di SNAK si inserisce all’interno di una dinamica più ampia in cui mercati come logistica, supply chain, costruzione e impiantistica stanno accelerando verso la digitalizzazione, spinte anche dalla crescente adozione di architetture fintech e infrastrutture digitali più robuste nel B2B. SNAK Venture Partners non sembra puntare a un impatto rapido attraverso mega-round, bensì a costruire una base solida di startup verticali che, investendo in settori fondamentali ma spesso trascurati dalla tech-economy, possano essere motore di crescita e trasformazione a medio termine.